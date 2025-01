Zubeldía explica opções táticas do São Paulo e detalha planejamento no Paulista

Luis Zubeldía esteve na área técnica do Morumbis pela primeira vez em 2025. Em sua estreia no Paulista, o argentino viu o São Paulo vencer o Guarani por 1 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Uma das novidades do elenco foi a escalação do quarteto, com a presença de Oscar, Lucas Moura, Calleri e Luciano, que marcou o gol. Zubeldía explicou que precisava ver como esse esquema iria funcionar e que há outras possibilidades dentro do elenco.

“Planejando um pouco os formatos táticos que podemos utilizar, quando armamos o plantel. Nós pensávamos como combinar os diferentes jogadores, os diferentes recursos que teremos para que a equipe resolva determinada situação. Oscar e Alisson são dois jogadores que têm um passe importante para os atacantes. Então são situações que vamos remanejando para poder ter essas combinações. Eu acredito que tinha que ver um pouco do formato que utilizamos”, pontuou.

Na pré-temporada, nos Estados Unidos, o treinador ficou muito irritado com a postura defensiva na partida contra o Cruzeiro. O esquema utilizado contra o Guarani, além de reforçar o ataque, trouxe também dois volantes à frente da defesa. Zubeldía recordou da situação no final do ano passado e da postura dos adversários que merecem atenção.

“Eu acredito que para nós é importante começar a defender o melhor possível contra as equipes que vamos enfrentando. Nos últimos oito ou nove jogos não havíamos convertido muito com relação a saída, à conexão do volante com o meio, do volante com o central. Então, teremos que ter muita concentração, porque também analisamos as equipes rivais. Temos que as vezes usar bola longa para sair jogando e já atacar”, ressaltou.

Planejamento para a temporada

Com o calendário longo na temporada, Zubeldía decidiu optar pelo revezamento de atletas nos jogos do Paulista. Os jogadores atuarão em duas partidas e depois descansarão, além de seguir com os treinamentos durante a semana.

“Final de janeiro e todo mês de fevereiro vamos jogar a cada três dias. Então o que falei com o plantel hoje, antes do jogo, é que vamos jogar um ou dois jogos, e trocamos. Para que todos possam ter o mesmo ritmo de futebol e competir para ganhar esse campeonato. Porém, não é fácil esse torneio, tem que jogar 12 rodadas para poder se classificar às quartas de final, depois semifinal e semifinal. Sei que esse torneio é muito duro, então é competir para ganhar e necessito que os jogadores estejam prontos para qualquer jogo e ao mesmo tempo treinar”, pontuou.

Na próxima rodada, o São Paulo realiza o primeiro clássico da temporada, contra o Corinthians, do Morumbis. Zubeldía sabe do valor da partida para o torcedor, mas não deixa de focar na preparação para o restante da temporada.

“Eu sei o valor que eu tenho que dar ao clássico. Eu me ponho na pele do torcedor também e todos queremos ganhar um clássico, ainda mais quando jogamos em casa. Mas teremos claro que se nós não nos preparamos bem durante o mês de fevereiro e nem no mês de março, vamos sofrer muito em abril e maio, que são os dois meses que mais carga por torneio teremos: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Então para nós o plano é: competir ao máximo no Paulista, joguemos contra quem joguemos, e nos prepararmos”, afirmou.

