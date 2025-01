Flamengo define base para o Super Mundial de Clubes

O Flamengo definiu onde realizará seus treinamentos antes da disputa do Super Mundial de Clubes. O Rubro-Negro escolheu uma universidade em New Jersey, que fica próxima da onde o clube realizará suas primeiras partidas e estava entre as opções disponibilizadas pela Fifa.

O Mengão realizará seus treinamentos no complexo esportivo da Universidade de Stockton, em Atlantic City. A cidade fica a menos de uma hora da Filadélfia, onde o Rubro-Negro enfrentará o Espérance e o Chelsea. O clube viajará de ônibus no dia anterior às partidas. Para o confronto contra o León, em Orlando, o Mengão realizará a preparação na cidade da Flórida.

De acordo com o Portal Uol, o novo presidente do Flamengo, Bap, já teria enviado uma comitiva para o local antes mesmo da eleição. O Flamengo também já definiu para onde irá caso avançasse ao mata-mata. Se passar em primeiro do grupo, segue para Miami. Já se se classificar em segundo, terá Charlotte como sede.

