Carille revela ansiedade na estreia e exalta Vasco: ‘Clube muito gostoso de trabalhar’

O Vasco venceu o Madureira por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), em Manaus, pela quarta rodada da Taça Guanabara, com gols de Paulinho e Vegetti. A partida marcou o primeiro triunfo do Cruz-Maltino no Carioca e a estreia do técnico Fábio Carille, que revelou ter tido ansiedade para o duelo e exaltou o ambiente do clube.

“São Januário é emocionante, sim. Hoje teve a ansiedade, aquele friozinho na barriga de fazer o primeiro jogo como técnico pelo Vasco, agora para domingo também. Eu estou muito feliz, é um clube muito gostoso de trabalhar, é um clube que é muito acolhedor. Me senti em casa desde o primeiro dia”, disse na coletiva.

Além de Carille, o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Tchê Tchê, autor da assistência para o gol de Paulinho, também estrearam e tiveram a aprovação do treinador.

“Tchê Tchê enfrentei várias vezes. Oliveira tentei levar para o Japão. Acompanho os dois há muito tempo. Estão adaptados e têm tudo para fazer uma temporada maravilhosa. Quero falar do segundo gol, participação de dois jogadores que vieram do banco, Payet, Maxime e Puma.”

Carille sobre reforços e Coutinho

Por fim, o técnico Fábio Carille reforçou a busca por um atacante de ponta e comentou sobre a expectativa no Coutinho para a temporada 2025.

” A busca continua, mas sabemos que não é fácil. Não é só o Vasco. O que eu penso, e junto com a comissão, é ficar com a bola, jogadores que gostam de ter a bola, gostam de chegar com a posse. Se chegar, ótimo. Se não chegar, eu entendo e vamos treinar ainda mais essa situação”, e completou:

“Expectativa em cima do Coutinho é enorme e tem que ser. É jogador de Copa do Mundo. Está fazendo uma pré-temporada muito boa. Vamos dar todo o suporte para ele dentro de campo”, finalizou.

O Vasco volta a campo no próximo domingo (26), quando recebe a Portuguesa-RJ em São Januário às 21h (de Brasília), pela quinta rodada da Taça Guanabara. No momento, o Cruz-Maltino é o quinto colocado na tabela, com seis pontos.

