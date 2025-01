Zubeldía se encanta com Alisson e Pablo Maia juntos: ‘Se complementam’

A torcida do São Paulo conseguiu matar a saudade não só da equipe, mas também de ver sua dupla de volantes titular atuando novamente juntos. Contra o Guarani, nesta quinta-feira (23/01), no Morumbis, o Tricolor teve Alisson e Pablo Maia comandando o meio de campo do time. Algo que agradou não só o torcedor, mas também o técnico Luis Zubeldía.

Após a partida, o treinador ressaltou a importância de ter os dois jogadores de volta após tanto tempo e falou que a dupla é complementar dentro de campo.

“São dois volantes que se complementam bem, porque são antagônicos. É contraditório o que estou falando, mas é porque cada um sabe seu lugar. Um transita por todo o campo buscando passe curto, longo, como no gol; e outro é mais estático, mais perto da linha dos zagueiros. São diferentes, são antagônicos, mas são complementares”, disse Zubeldía, que prosseguiu.

“Esse é o futebol. Quando você encontra jogadores que se complementam através do antagonismo, é muito bom. Mas quando encontra dois jogadores muito bons mas que não se complementam, é porque são similares”, completou.

Alisson e Pablo Maia fizeram muito sucesso em 2023, principalmente na campanha da conquista da Copa do Brasil. Contudo, na temporada passada, os dois jogaram apenas uma partida juntos com Zubeldía. Agora, a dupla espera ter mais chances para reeditar a parceria que deu muito certo.

Os dois, aliás, devem ser titulares no próximo domingo (26/01), quando o São Paulo encara o Corinthians, no Morumbis, às 18h30, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

