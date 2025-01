Corinthians define jovens que serão promovidos após a Copinha

O Corinthians joga neste sábado (25/01), a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o São Paulo, às 10h, no Pacaembu. Contudo, antes mesmo da decisão, a comissão técnica de Ramón Díaz já definiu quem serão os jogadores que subiram para o profissional após a competição.

Os nomes não foram revelados para deixar os jogadores focados na decisão. Contudo, a ideia é puxar jovens para treinar com a equipe de cima, mas sem necessariamente fixá-los no time profissional. Muitos do que vão subir ainda terão idade para atuar no sub-20. Assim, a comissão técnica de Ramón Díaz deve usar os atletas para compor os treinamentos e atividades com os profissionais, para eles também se ambientarem com o estilo de jogo.

“Temos já uma lista, mas não vamos falar nomes porque eles têm que estar todos motivados para a final. Vamos usá-los no Paulistão, estão fazendo um grande trabalho lá. Meus parabéns a eles, estão na final, estamos muito contentes com ele”, disse o auxiliar Emiliano Díaz.

O Paulistão servirá como um laboratório para os garotos no Corinthians. Aliás, o Alvinegro já tinha a intenção de usar os jovens neste início de Estadual, mas com a boa na Copinha, a comissão técnica decidiu deixá-los disputando a competição.

Quem pode subir para o profissional do Corinthians

Alguns garotos, como Luiz Gustavo Bahia, Fernando Vera e Gui Negão já treinaram com o grupo principal em 2024 e estão na mira da comissão técnica. A intenção é que eles já integrem o plantel profissional na semana que vem. Já o lateral-esquerdo Denner é outro que se destaca. Contudo, como ainda tem 16 anos, ele deve seguir no sub-20 por mais algum tempo.

O Timão, aliás, tem 10 atletas da Copinha inscritos no Campeonato Paulista. São os laterais Denner e Caipira, os meias Dieguinho, Fernando Vera, Luiz Eduardo, Luiz Gustavo Bahia, Pedro Thomas e Victor Dourado, além dos atacantes Gui Negão e Nicollas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.