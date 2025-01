Botafogo-SP se consolida como referência digital no Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, o Botafogo-SP se destacou no Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, promovido pelo IBOPE Repucom. Em 2024, o Tricolor de Ribeirão Preto foi o clube que mais cresceu proporcionalmente nas redes sociais. Afinal, registrou um aumento de 22% em sua base de seguidores. Assim, o desempenho superou gigantes do futebol nacional, como Flamengo (7%) e Corinthians (10%), de acordo com o levantamento.

O resultado, portanto, consolida a força digital do Botafogo-SP, que já havia se destacado nas edições anteriores do ranking. Em 2023, o clube foi o segundo em crescimento percentual, ficando atrás apenas do Fluminense, impulsionado pelo título da Copa Libertadores. Em 2022, o time de Ribeirão Preto já figurava na liderança em evolução percentual no ranking.



Adalberto Baptista, presidente do conselho do Botafogo-SP, afirma que o resultado mostra que o torcedor aderiu ao canal de comunicação nas redes como fonte oficial do Clube.

“Precisamos valorizar o nosso torcedor. Os botafoguenses, que buscam se conectar e se informar sobre o clube, nos motivam a seguir evoluindo dentro e fora de campo e nosso trabalho de comunicação tem sido realizado pensando nessa conexão com torcedores e fãs de futebol em todo o Brasil”.

As ações de comunicação do clube são feitas com o apoio da agência Attitude Esportiva, parceira do clube desde 2019.

“Além da responsabilidade na criação do conteúdo e o compromisso de entregar informações relevantes, existe o processo criativo. O objetivo é fortalecer a conexão direta com a torcida e o orgulho de ser botafoguense”, explica Fernando Cury, sócio diretor da agência.

Crescimento de torcida

A análise do IBOPE Repucom leva em consideração o desempenho anual de novos inscritos nas redes sociais dos 50 clubes monitorados. Em 2024, o Botafogo-SP somou cerca de 170 mil novas adesões, o que representou o maior crescimento percentual entre todos os times avaliados. No Tik Tok, inclusive, o clube passou dos 500 mil inscritos no perfil oficial, um dos 20 maiores perfis de clubes de futebol nessa rede.

Além do destaque digital, o crescimento nas redes sociais reflete a crescente popularidade do Botafogo-SP no cenário nacional. Aliás, segundo a pesquisa Pulso do Torcedor 2024, publicada em agosto pela Atlas Intel em parceria com o Estadão, o Botafogo-SP consolidou-se como o clube com a maior torcida do interior de São Paulo.

Vale lembrar que, em 2022, o Tricolor também foi apontado como detentor da maior torcida do interior paulista, de acordo com pesquisa do jornal O Globo, realizada pelo Ipec, instituto formado por ex-executivos do Ibope.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.