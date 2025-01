CazéTV decide encerrar transmissões em plataforma por questões de ‘credibilidade’

A CazéTV decidiu encerrar as transmissões de campeonatos via Twitch a partir desta temporada. O comunicado partiu do próprio Casimiro Miguel, responsável por dar nome ao canal de streaming, durante uma live recente. O veículo de comunicação tem as exibições do Paulistão e do Campeonato Brasileiro como carros-chefes em 2025.

Em tom de desabafo, Casimiro justificou a decisão por problemas recorrentes com a plataforma. Isso porque a Twitch seguia banindo lives da CazéTV mesmo com os direitos de transmissão dos campeonatos.

“Já informando vocês, em 2025 eu tomei a decisão de não transmitir nenhum campeonato na Twitch da CazéTV. Porque depois vai contra a nossa credibilidade. Estamos pagando muito caro pelos direitos de transmissão dos campeonatos e continuamos banidos da plataforma, por ferir os direitos. Assim não tem condições. O que vai continuar aqui na Twitch é a Copa Acerj e a Kings League, só. Muito ridículo, não da mais para confiar (na plataforma)”, protestou.

Em dezembro, por exemplo, a Twitch derrubou a transmissão da final do Intercontinental em sua plataforma, sendo que o canal tinha os direitos da competição. Os banimentos incomodavam os seguidores de Casimiro há algum tempo.

Transmissões CazéTV

Vale frisar que a suspensão só tem vigência para transmissões na Twitch, ou seja, a programação seguirá normalmente pelo Youtube. O canal tem o Paulistão e o Brasileirão como carros-chefes, mas também exibe jogos da Liga Europa, Ligue 1, Conference League e Copinha de forma gratuita.

Com foco na expansão da grade esportiva, o canal também adquiriu direitos de competições femininas para temporada. Internautas poderão acompanhar jogos da Libertadores e da Eurocopa no mesmo esquema das transmissões masculinas – ao vivo e de graça no Youtube.

Problemas com live

Um dos acontecimentos mais marcantes nessa conturbada relação ocorreu em agosto de 2024. Detentor dos direitos de transmissão do Campeonato Francês no Brasil, o canal de Casimiro Miguel precisou cancelar a exibição de uma rodada completa de jogos após ter se tornado alvo de invasão de franceses.

A TV de Casimiro só pode transmitir os jogos para aparelhos conectados no Brasil, mas usuários franceses contornaram o bloqueio geográfico e invadiram a live para acompanhar jogos de graça. Uma emissora anônima denunciou o caso durante a goleada do PSG sobre o Le Havre, por 4 a 1, e a Ligue 1 notificou o canal.

