Flamengo aciona clubes europeus na Fifa por dívidas

O Flamengo busca seus direitos na Fifa por conta de dívidas com clubes da Europa. O clube acionou o Almería (Espanha), Leixões e Estrela Amadora (Portugal) na Fifa por de valores que estão em débito clube espanhol, na Fifa por conta de uma dívida com a equipe. A informação inicial foi do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

No caso do Almería, o Flamengo negociou o atacante Lázaro, de 22 anos, em 2022, e o clube espanhol não honrou com todos os compromissos. Afinal, o Rubro-Negro cobra valores referentes aos impostos pagos na transação envolvendo o jogador, que somam cerca de 1,8 milhão de euros (aproximadamente R$ 11 milhões na cotação atual).

Revelado pelo Flamengo, Lázaro se profissionalizou em 2021. Na temporada seguinte, ele foi importante no elenco que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. O atacante, aliás, entrou em campo em 45 jogos, fez oito gols e deu sete assistências. No Almería, Lázaro não teve tanto espaço. Desde 2023, ele fez 39 jogos, marcou nove gols e deu uma assistência. No ano passado, o atleta foi para o Palmeiras por empréstimo e teve uma passagem tímida pelo clube paulista.

Outras cobranças

O Leixões e a Estrela Amadora, ambos de Portugal, também estão na lista. Na ocasião, os clubes compraram Werton e Igor Jesus, respectivamente, mas ainda não pagaram o Rubro-Negro. O atacante saiu na temporada passada por 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões na cotação da época), enquanto a negociação pelo volante teve acordo firmado por 2,3 milhões de euros (R$ 14, 8 milhões).

Inicialmente, o prazo inicial para a quitação dos pagamentos ao Flamengo estava prevista para o ano passado, quando Rodolfo Landim ainda era o presidente do clube. No entanto, com a chegada de Luiz Eduardo Baptista, o Rubro-Negro agora irá buscar os valores devidos na Fifa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.