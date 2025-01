Após hiato de oito anos, RedeTV! negocia retorno da Série B do Campeonato Brasileiro

Após quase uma década ‘escanteada’, a RedeTV! está negociando o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro à grade de programação. A emissora tem conversas avançadas com a agência Peak para adquirir os direitos de transmissão dos clubes da Liga Forte União a partir de 2025.

A emissora negocia transmissões de uma partida por rodada nas tardes de sábado por toda competição, seguindo o modelo adotado até 2017. Sendo assim, a RedeTV! ficaria responsável por exibir todas 38 partidas dos clubes da LFU seguindo a lei do mandante na Série B 2025.

Anunciantes da emissora vislumbram retornos financeiros com a segunda divisão mais importante do futebol nacional e, portanto, topam custear a operação. Ainda segundo a ‘F5’, da ‘Folha São Paulo’, há uma expectativa positiva até mesmo com base nas audiências esportivas da atualidade. A RedeTV! soma bons números com exibições do Campeonato Alemão, aos sábados, e NFL (Liga de Futebol Americano).

Liga Forte União

Bem como na Elite, a Série B também passará por divisões pelas próprias ligas de clubes a partir desta temporada. A segmentação, contudo, é bem mais desequilibrada. Por exemplo, dos 20 times da segunda divisão, 16 pertencem à Liga Forte União e apenas dois compõe a Libra.

Clubes da LFU: Atlético-GO, Athletic, Athletico, Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Ferroviária, Novorizontino, Operário-PR e Vila Nova.

Promovido recentemente da terceira divisão, o Remo está em negociações com a Libra – que conta com o Paysandu como único representante da Série B. Volta Redonda e Ferroviária permanecem independentes até o momento.

Série B na RedeTV!

A emissora se inclina para retomar os direitos de transmissão da Série B após um hiato de oito anos. A última edição exibida pelo canal, em 2017, terminou com América-MG campeão com 73 pontos, e o Internacional vice (71).

Com narração de Silvio Luiz, a Série B foi transmitida em duas oportunidades pela emissora: entre os anos de 20025 e 2011 e de 2014 a 2017.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.