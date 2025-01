Agora aposentado, Pepe revela que Abel Ferreira não tinha muita habilidade

O ex-zagueiro Pepe, que encerrou a carreira no final da última temporada na Europa após 13 anos defendendo o Porto, revelou detalhes sobre como era enfrentar Abel Ferreira, atualmente técnico do Palmeiras. Eles se enfrentaram oito vezes em competições no velho continente.

Pepe teve uma carreira vitoriosa, conquistando títulos pelo Porto e pelo Real Madrid. Além disso, foi campeão da Eurocopa em 2016 com a seleção de Portugal. Natural de Maceió, o defensor se naturalizou português à medida que sua trajetória na Europa avançava.

“Quanto ao Abel jogador, lembro-me dele, um lateral-direito… Não era muito… Não tinha muita técnica (risos). Era um jogador de muito trabalho, ocupava bem os espaços, lia muito bem o jogo e, por isso, as equipes dele têm um pouco dessa identidade também, do que acho que ele foi como jogador”, afirmou Pepe.

“É sempre especial enfrentar pessoas e ex-companheiros, e agora o Abel como treinador. Com certeza será um orgulho tremendo, tanto para o Porto quanto para o Abel, disputar um jogo contra uma equipe portuguesa”, concluiu, em entrevista ao site da FIFA.

Pepe retornou ao Porto há quase cinco anos e, durante sua última temporada no clube, disputou 34 jogos. Mesmo com idade avançada, teve atuações de destaque tanto na liga portuguesa quanto na Champions League.

