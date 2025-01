Napoli x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Com direito a possível estreia, a Juventus enfrenta o Napoli, neste sábado (24), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. Em quinto e com apenas uma vitórias nos últimos seis jogos, a parada não será fácil, já que a partida ocorre no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. O time da casa, aliás, é simplesmente o líder da Serie A, com 50 pontos, 13 a mais que os rivais Bianconeri. A bola rola às 14h (de Brasília).

LEIA MAIS: Conmebol adota regra para restringir contato com os árbitros

Como chega o Napoli

O Napoli vem muito bem, obrigado. Afinal, venceu seus últimos seis compromissos pelo Campeonato Italiano, não sabendo o que é tropeçar desde o começo de dezembro de 2024. Na última partida, vitória heroica diante a Atalanta, em Bérgamo, por 3 a 2. Lukaku foi quem decidiu a partida com um belo gol de cabeça.

Assim, a equipe napolitana, que tem a melhor defesa (somente 14 gols sofridos), vem com ligeiro favoritismo para a partida. O único desfalque do técnico Antonio Conte fica por conta de Buongiorno, que ainda se recupera de lesão nas costas.

Como chega a Juventus

Vindo de novo empate (0 a 0 contra o Club Brugge-BEL, pela Liga dos Campeões), a Juventus terá uma possível estreia contra o Napoli. Afinal, a Velha Senhora acertou a contratação por empréstimo do atacante Kolo Muani, do PSG. E o técnico Thiago Motta já confirmou o francês entre os relacionados para o duelo.

Outro jogador relacionado é Vlahovic. O jogador de 24 anos retornou de lesão recentemente e ficou no banco nos dois últimos jogos, entrando no fim em ambas as ocasiões. Foram, ao todo, 23 minutos nestas partidas, o que levanta a hipótese de que Motta não está satisfeito com seu camisa 9 – pelo menos para a imprensa europeia.

Antes de sua lesão, passou três jogos em branco, com a Juventus caindo na semifinal da Supercopa perante o Milan. Já o meia McKennie, reserva contra o Brugge, pode voltar ao time titular, mas na lateral-direita. Douglas Luiz pode perder a vaga para Thuram.

Napoli x Juventus

22ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: sábado, 25/01/2025, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera; Anguissa, Lobotka e McTominay; Politano, David Neres e Lukaku. Técnico: Antonio Conte

Juventus: Di Gregorio; Savona (McKennie), Gatti, Kalulu e Cambiasso; Thuram (Douglas Luiz), Locatelli, Weah, Koopmeiners e Mbangula; Nico González (Vlahovic). Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Daniele Chiffi (ITA)

Auxiliares: Alessio Berti (ITA) e Pietro del Giudici (ITA)

VAR: Daniele Paterna (ITA)

Onde assistir: ESPN e Disney+

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.