Vitor Reis, novo reforço do City, ultrapassa 10 milhões de visualizações em rede social

No Palmeiras desde 2016, Vitor Reis estreou no profissional no ano passado e sua regularidade chamou atenção de clubes na Europa. Ao todo, atuou em 22 partidas e marcou dois gols. Assim, chegou ao Manchester City nesta janela de transferências e a negociação para contar com o atleta girou em torno de 35 milhões de euros fixos, aproximadamente R$ 217 milhões. O clube inglês anunciou a contratação do zagueiro na última terça-feira (21). Ele assinou um contrato de quatro anos e meio, ou seja, até 2029.