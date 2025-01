Liverpool x Ipswich Town: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (25), o Liverpool recebe o Ipswich Town, às 12h (de Brasília), com objetivo de manter a vantagem na liderança do Campeonato Inglês. O duelo em Anfield, casa dos Reds, pela 23ª rodada, coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos opostos na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Liverpool

Líder isolado da Premier League, o Liverpool está no topo da tabela com 50 pontos e vem de cinco jogos de invencibilidade na competição. Assim, a equipe tem uma vantagem de seis pontos para o vice-líder Arsenal, além de ter uma partida a menos que seus principais concorrentes na briga pelo título.

Contudo, o técnico Arne Slot ganhou alguns problemas para o jogo deste sábado. Isto porque Curtis Jones e Ryan Gravenberch foram substituídos no intervalo na partida do meio de semana pela Champions. O primeiro teve uma lesão confirmada pelo próprio treinador e será desfalque confirmado para encarar o Ipswich. Enquanto o segundo deixou o gramado por cansaço e é tratado como dúvida para este sábado.

Além disso, Diogo Jota e Joe Gomez completam a lista de ausências para este duelo na Premier League.

Contudo, a boa notícia é a presença confirmada de Salah, artilheiro da Premier League com 18 gols, um a mais que Haaland, do City.

Como chega o Ipswich Town

Por outro lado, o Ipswich Town vive uma situação bem mais complicada na Premier League. Isto porque a equipe recém-promovida para a elite do futebol inglês está na 18ª posição, com 16 pontos, e abre a zona de rebaixamento da competição. Porém, a equipe está empatada com o Wolverhampton, primeiro fora da zona de rebaixamento, e pode subir na tabela caso arranque pontos do Liverpool neste sábado.

Mas, para o duelo em Anfield, o Ipswich terá os desfalques de Sammie Szmodics, Conor Chaplin e Chiedozie Ogbene, lesionados. Por fim, a boa notícia fica por conta do retorno do meia Kalvin Phillips, ausência no último compromisso na Premier League.

Liverpool x Ipswich Town

23ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 25/01/2025, às 12h (de Brasília).

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Szoboszlai e Chiesa; Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Ipswich Town: Muric; Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis; Phillips, Cajuste; Johnson, Hutchinson, Philogene; Delap. Técnico: Kieran McKenna.

Árbitro: Michael Salisbury (ING).

VAR: Paul Tierney (ING).

