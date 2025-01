Flamengo de 2019 ou Botafogo de 2024? Jorge Jesus define qual equipe foi melhor

Atual técnico do Al-Hilal, Jorge Jesus foi técnico do Flamengo em 2019, ano em que o Rubro-Negro conquistou alguns títulos. Por outro lado, o Botafogo fez um ano mágico na temporada passada.

No entanto, para o treinador português, não há comparação entre os anos dos respectivos clubes. Para ele, o Flamengo de 2019 foi superior que o Alvinegro do ano passado. Assim, questionado pelo jornalista Cahe Mota, Jorge Jesus foi sincero.

Flamengo 2019 x Botafogo 2024? “Não tem conversa. Não há comparação”, diz Jorge Jesushttps://t.co/N1jkdGrZTX — Cahê Mota (@cahemota) January 24, 2025

“Isso não tem conversa, isso não há comparação possível. Isso não é por eu ter sido treinador do Flamengo. É comparar o Flamengo do meu tempo onde ganhou tudo que havia tudo que tinha para ganhar. O Botafogo não ganhou. O Botafogo ganhou a Libertadores e o Brasileirão. No meu tempo nós ganhamos tudo. Fomos campeões estaduais, fomos campeões do Brasileirão, ganhamos a Libertadores, da Supercopa, Recopa, sei lá. Ganhamos tudo que tinha para ganhar. E portanto, o Botafogo teve mérito, eu acompanhei muito, também fiquei feliz por Artur Jorge ter feito esse feito, mas não há comparação possível. É qualidade de jogo que minha equipe tinha e que o Botafogo tinha… não, não dá para comparar”, disse.

Jorge Jesus no Flamengo

A passagem do treinador português no Flamengo rendeu cinco títulos entre 2019 e 2020: Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca. Dessa forma, a única conquista que Jorge Jesus não teve com o Rubro-Negro foi a Copa do Brasil.

Botafogo de Artur Jorge

Por outro lado, o Botafogo de Artur Jorge não conquistou cinco títulos. No entanto, a passagem do treinador português na equipe, que durou menos de um ano, rendeu dois títulos ao Alvinegro: o Campeonato Brasileiro, em que o clube não conquistava desde 1995 e um título inédito na Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.