Paulo Bracks explica novo cargo no Atlético: ‘Função estratégica’

O Atlético apresentou, na tarde desta sexta-feira (24), seu novo CSO (Chief Sports Officer). O cargo é novo no futebol, e Paulo Bracks, que vai ocupar a função, explicou quais serão suas atribuições.

O novo profissional atleticano falou sobre o dia a dia do clube e como irá transitar entre as áreas.

“Entre minhas responsabilidades estarão o futebol profissional, futebol de base e futebol feminino, em linha com o CEO do clube, todas as áreas administrativas e os acionistas. Uma função estratégica, na qual chego sem ocupar a cadeira de ninguém e, ao longo do trabalho, vamos detalhando as ações”, destacou.

Assim, foi necessário também esclarecer a divisão entre o trabalho de Bracks e Victor, atual diretor de futebol do Galo.

“Victor é um ídolo do Atlético, tem todo meu respeito como ex-jogador e como gestor. Ele continua na função de executivo, cuidando do dia a dia do clube no futebol profissional, da rotina no CT. Tem não só meu apoio, mas meu respaldo. Minha função complementa a dele e a de outros diretores. Ainda não estive com ele pessoalmente, mas na próxima semana estaremos juntos para nos reunir e definir ações”, acrescentou.

Transitar por outras áreas

Bracks reforçou que, em sua atual função, é necessário ter conhecimento em diversas áreas.

“A pasta do executivo foca mais em reforços e contratações, mas o futebol mudou muito e exige profissionalismo. Não se resume apenas ao mercado. O executivo precisa conhecer áreas como financeira, jurídica, marketing, RH e comunicação.”

“Minha função vai muito além do mercado. Ela tem um viés importante de comunicação e relacionamento com o torcedor, pela minha formação e carreira, mas também porque entendo o sentimento do torcedor. Será um papel relevante, além de seguir o planejamento estratégico da SAF e a linha financeira. Não podemos pensar no mercado sem considerar a sustentabilidade financeira”, finalizou.

