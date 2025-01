Paes fala sobre termo final do terreno do Gasômetro: 'Só depende do Flamengo'

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, se posicionou sobre o adiamento da assinatura do termo final do acordo pela compra do terreno do Gasômetro. Ele afirmou que a situação depende apenas da vontade do Flamengo para concluir o negócio.

“A gente tem tudo assinado, agora só falta essa consolidação do Flamengo, que está desejando ficar sem impedimento. Tem muito inimigo oculto nessa história. O Flamengo depende do Flamengo tomar essa decisão e o presidente Bap está fazendo o que é certo, estudar, saber, conhecer detalhes”, disse em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta sexta-feira.

A nova gestão do Flamengo, afinal, encomendou um novo estudo de viabilidade econômica para a construção do estádio. Assim, adiou a assinatura do documento. A estimativa de R$ 1,9 bilhão da direção anterior foi desconsiderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista.

Na última quarta-feira, a Agenersa comunicou ao Flamengo sobre a necessidade da realização de uma obra em tubulações pertencentes à CEG utilizadas no sistema de distribuição de gás que está distribuído pelo terreno. Além disso, a construção do estádio só poderia ser iniciar após a execução do serviço, que teria que ser pelo rubro-negro.

“Isso é uma notícia velha, essa história de duto de gás. Já tinha saído e eu já tinha dito que seria responsabilidade da prefeitura”, disse Paes.

Por fim, Prefeitura, Flamengo e Naturgy seguem tratando o tema nos bastidores. Além disso, o pré-acordo com a Caixa também depende da aprovação de leis na Câmara de Vereadores. No entanto, o assunto está distante de se concretrizar.

