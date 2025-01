Mauro Cezar detona jogador do Cruzeiro: ‘Desesperado’

O jornalista Mauro Cezar Pereira criticou a postura do goleiro Cássio, do Cruzeiro, que alterou sua foto de perfil e postou mensagens no Instagram após a falha na derrota por 1 a 0 contra o Athletic, no Mané Garrincha, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Mineiro.

Os torcedores responsabilizaram Fernando Diniz e Cássio pela derrota amarga. Em resposta, o goleiro decidiu mudar a imagem que vinha transmitindo no futebol, colocando uma foto de perfil com taças, em referência a sua carreira repleta de títulos.

Mauro, no entanto, considera a atitude do arqueiro desproporcional.

“Para o torcedor do Cruzeiro, isso não tem a menor relevância. Só serve para dizer que tem currículo, mas o que realmente importa para o torcedor é o que ele pode fazer pelo clube”, afirmou Mauro Cezar, durante a programação da Jovem Pan.

“Você vê como a rede social e a vaia no estádio incomodam. O jogador vai para a rede social, os torcedores comentam… Parece um gesto meio desesperado, meio precoce”, completou.

Assim, o comentarista seguiu com as críticas e afirmou que Cássio ainda precisa provar que tem mais a oferecer do que seu nome.

“Até agora, o que ele tem, com todo respeito à história do Cássio, é uma derrota numa final contra o Racing, onde o time jogou muito mal e ele não se destacou. Isso é o que resta de Fernando Diniz, Cássio e os jogadores que estavam lá. Os novos jogadores e o Cássio precisam provar que podem ser importantes”, destacou o comentarista.

Esposa deixa o perfil

A esposa de Cássio, Janara Sackl, deixou de seguir o perfil oficial do Cruzeiro nas redes sociais. Embora ainda siga outras páginas ligadas ao clube, ela parou de seguir o perfil principal após a derrota e as críticas.

