Velo Clube x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos encara o Velo Clube neste sábado (25/01), às 18h30, no Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe começou bem o Estadual, mas vem de uma derrota no clássico para o Palmeiras e tenta se recuperar na competição. Já o time do interior ainda não venceu no torneio e soma três revés para Corinthians, Noroeste e RB Bragantino, precisando somar três pontos rapidamente para evitar o rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Nosso Futebol+, Uol Play e Zapping, serviços de pay-per-view.

Como chega o Velo Clube

O Velo Clube ainda não pontuou na competição com três derrotas em três partidas disputadas (Noroeste, Corinthians e Red Bull Bragantino) e se encontra na quarta e última colocação da Chave D. Assim, a equipe precisa vencer desesperadamente para fugir do rebaixamento no Estadual. Aliás, para a partida contra o Peixe, o técnico Guilherme Alves não conta com novos desfalques para o confronto, sendo Vinícius Leite e Norton os únicos desfalques por estarem no departamento médico.

Como chega o Santos

Por sua vez, o Santos pode ter algumas mudanças no time titular. Afinal, o técnico Pedro Caixinha vem se atentando ao desgaste físico dos jogadores e pode mesclar a equipe titular. De desfalques certos, aliás, apenas o atacante Willian Bigode e o lateral-direito Aderlan, que estão no departamento médico. Contudo, a grande dúvida do treinador está no meio de campo. Isso porque Soteldo pode atuar mais centralizado, com Lucas Braga entrando na equipe principal. O venezuelano, entretanto, pode ser mantido nas alas, com mais um volante entrando no time, dando mais equilíbrio ao esquema tático.

VELO CLUBE X SANTOS

Campeonato Paulista – 4ª Rodada

Data e horário: 25/1/2025, às 18h30

Local: Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro (SP)

VELO CLUBE: Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé, Marcelo; Yuri Ferraz, Carlos Manuel, Léo Baiano, Felipinho, Rennan Siqueira (Léo Santos); Sillas, Daniel Amorim. Técnico: Guilherme Alves

SANTOS: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Peres e Gonzalo Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Soteldo; Lucas Braga, Guilherme e Luca Meirelles. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Diego Morelli de Oliveira

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

