Ex-Vasco, Emerson Rodríguez jogará na Bulgária

Após se despedir do Vasco, o atacante Emerson Rodríguez já tem seu futuro encaminhado. Afinal, o jogador de 24 anos será vendido pelo Inter Miami ao Ludogorets-BUL por 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,8 milhões no câmbio atual).

Isso ocorre pouco após a rescisão com o Cruz-Maltino, que não tinha mais interesse em contar com o colombiano. Assim, ele seguirá fora do Inter Miami, que o vende time búlgaro para um contrato de três anos. As informações são do repórter Venê Casagrande, em publicação nesta sexta-feira (24).

Ainda de acordo com o jornalista, Emerson tinha sondagens de outros clubes de fora, como da Coreia do Sul e da França. Dessa forma, será a primeira experiência do atacante no futebol europeu. Ele começou a carreira na Colômbia, seu país de origem, atuando pelo Valledupar. Antes de chegar ao Brasil, já havia atuado no México (Santos Laguna).

Ao longo de 2024, o atacante esteve em campo pelo Vasco em 21 oportunidades, com dois gols e uma assistência. Com a camisa cruz-maltina, ele não conseguiu se firmar entre os titulares mesmo com a sequência quando David se lesionou.

