PSG x Reims: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Francês 2024/25. Neste sábado (25), o PSG recebe o Reims, às 17h05 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 19ª rodada da Ligue 1.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).

Como chega o PSG

Líder isolado da Ligue 1, o PSG caminha a passos largos para mais um título nacional. Invicto até o momento nesta edição do Campeonato Francês, o clube de Paris tem 46 pontos em 18 jogos e vem de quatro vitórias consecutivas. Além disso, a vantagem para o vice-líder e rival Olympique de Marselha é de nove pontos.

Ao mesmo tempo, o PSG chega embalado após uma grande vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City, na 7ª e penúltima rodada da fase de liga da Champions. O duelo, inclusive, foi um confronto direto na briga por uma vaga nos playoffs do mata-mata.

Outra boa notícia é que Kvaratskhelia será relacionado pela primeira vez e deve fazer sua estreia pelo PSG. No entanto, a expectativa é que o técnico Luis Enrique faça algumas alterações no time, para descansar o elenco. Assim, Marquinhos, Dembélé e Hakimi devem ser preservados neste sábado.

Como chega o Reims

Por outro lado, o Reims atravessa seu pior momento na temporada. O time não vence há cinco rodadas na Ligue 1 e caiu para a 13ª posição, com 21 pontos, apenas quatro a mais que o Saint-Étienne, 16º colocado, que leva ao playoff do rebaixamento.

Além disso, o técnico Will Still precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Reda Khadra, Yaya Fofana, Amadou Kone e Mohamed Daramy, lesionados, serão baixas em Paris.

PSG x Reims

19ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Data e horário: sábado, 25/01/2025, às 17h05 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Donnarumma; Lucas Beraldo, Pacho, Lucas Hernández, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Mayulu, Fabian Ruiz; Asensio, Gonçalo Ramos, Lee. Técnico: Luis Enrique.

Reims: Diouf; Aurelio Buta, Okumu, Kipre, Sangui; Munetsi, Atangana Edoa, Teuma; Ito, Diakhon, Nakamura. Técnico: Will Still.

Árbitro: Hakim Ben El Hadj (FRA).

VAR: Cyril Gringore (FRA).

