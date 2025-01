Duelo de técnicos brasileiros marca o início da Copa do Chile

“Já faz algum tempo que tenho feito esse trabalho de observar outras ligas no mercado internacional, não apenas da América Latina. Me preparei bastante para isso e considero que essa é uma ótima oportunidade para estar em uma liga com qualidade técnica e competitiva”, comentou.

“Aqui, um bom trabalho de scouting pode marcar a diferença. Além disso, disputaremos a Sul-Americana, as viagens são menores e o calendário te permite ter mais treinos e desenvolver melhor o seu trabalho. Esses foram fatores chaves na minha decisão de vir para cá”, opinou o técnico.

Contribuição de técnicos brasileiros no cenário internacional

O técnico Tiago Nunes comanda a Universidad Católica desde março do ano passado. Aliás, levou o time à 5ª posição no último Campeonato Chileno, superando o Everton por um ponto. Ambas as equipes estão classificadas para a Copa Sul-Americana desta temporada.

“Da mesma forma como os treinadores estrangeiros têm contribuído para a evolução do futebol no Brasil nos últimos anos, vejo um movimento natural, na contracorrente do mercado, de técnicos brasileiros bastante capacitados ocupando cada vez mais espaços importantes em clubes de fora. Claro que há o exemplo do André (Jardine) no América do México, mas também temos o Sylvinho na seleção da Albânia, além do Tiago (Nunes) e eu aqui no Chile”, disse.