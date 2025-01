Palmeiras x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o Novorizontino neste sábado (25/01), às 20h30, na Arena Barueri, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Verdão chega invicto para esta partida e com moral. Afinal, além de um empate e duas vitórias até aqui, o Alviverde bateu o rival Santos em seu último compromisso. Em contrapartida, o Aurinegro ainda não venceu na competição e tenta surpreender para somar seu primeiro triunfo no torneio.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da MAX.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras venceu duas partidas e empatou uma até o momento no Paulistão. A última vitória foi contra o Santos, por 2 a 1, com direito a gol de Richard Ríos nos minutos finais da partida. Contudo, para este embate, o técnico Abel Ferreira deve manter o rodízio de atletas que vem promovendo neste começo de temporada. Assim, alguns nomes como o goleiro Weverton, o zagueiro Murilo e o atacante Estêvão podem ser preservados. Além disso, o Verdão segue com as mesmas baixas no departamento médico, com Piquerez, Paulinho e Bruno Rodrigues fora de combate.

Como chega o Novorizontino

O Novorizontino, por outro lado, não teve um começo de temporada muito bom. Nas últimas três partidas foram duas derrotas e um empate. Além disso, o técnico Eduardo Baptista terá que fazer mudanças na equipe. Afinal, Airton Moisés foi expulso contra a Inter de Limeira e terá que cumprir suspensão. Jean Irmer, Vitinho e Lucca estão no departamento médico e também desfalcam a equipe Aurinegra. Por fim, existe uma dúvida no meio de campo entre Marlon e Patryck Brey.

PALMEIRAS X NOVORIZONTINO

Campeonato Paulista – 4ª Rodada

Data e horário: 25/1/2025, às 20h30

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti e Naves; Mayke, Maurício, Aníbel Moreno e Caio Paulista; Facundo Torres, Thalys e Luighi. Técnico: Abel Ferreira

NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Soares, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga, Luís Oyama, Willian Farias e Marlon (Patrick Brey); Waguininho, Pablo Dyego e Pedro Balotelli. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Daniel Luis Marques e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Luiz Flavio de Oliveira

