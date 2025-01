Vasco pode trocar Jean David por Jhon Murillo, do Atlético de San Luis

O Atlético de San Luis, do México, tem interesse na contratação de Jean David, do Vasco. Nesta negociação, há a possibilidade do atacante Jhon Murillo, do clube mexicano, ser envolvido em uma troca pelo chileno, de 31 anos. A informação é do canal ‘Atenção, Vascaínos!’.

O Vasco comprou o Jean David, em agosto do ano passado, por 1,3 milhões de euros, junto ao Toluca, do México. Desde então, o atacante não vingou na equipe, com apenas dez partidas disputas e nenhum gol marcado. Com contrato até junho de 2026, o chileno tem a oportunidade de voltar ao futebol mexicano, onde apresentou bons números.

O venezuelano Jhon Murillo, de 29 anos, chegou ao Atlético de San Luis, em janeiro de 2022, por 600 mil euros. No ano passado, o jogador foi emprestado ao Atlas, do México, onde atuou por 36 jogos, com três gols e três assistências. Ele retornou de empréstimo, e vem atuando como titular neste início de 2025 sob comando do técnico Domènec Torrent, ex-Flamengo. O contrato dele vai até o fim do ano.

Jhon Murillo atua nas duas pontas do campo, seja direita ou esquerda. O atleta foi revelado pelo Zamora FC, da Venezuela, e, após se destacar, o Benfica o comprou por 750 mil euros. Posteriormente, somou passagens por CD Tondela (Portugal) e Kasimpasa (Turquia), ambos por empréstimos.

O Vasco busca no mercado um jogador de ponta para reforçar o elenco. O técnico Fábio Carille, inclusive, revelou que está complicado de contratar. “A busca continua, mas sabemos que não é fácil. Não é só o Vasco. Se chegar, ótimo. Se não chegar, eu entendo e vamos treinar ainda mais essa situação”, disse na coletiva.

