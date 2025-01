Atlético avança por Soteldo e faz contato com Yerry Mina

O Atlético-MG se movimenta no mercado em busca de novos reforços para a temporada. De acordo com o jornalista Marcellus Madureira, do Jogada10, o Galo avançou nas últimas horas na contratação de Soteldo, do Santos. O atacante venezuelano está com vontade de atuar no clube mineiro. O clima dele no Peixe não é favorável, após críticas do técnico Pedro Caixinha e da torcida, além de curtida polêmica.

Soteldo retornou de empréstimo do Grêmio e disputou duas partidas do Campeonato Paulista, com uma assistência. Apesar disso, Caixinha não está satisfeito com o desempenho tático dele. O Peixe o comprou, em 2023, pela segunda vez, por 3,6 milhões de euros junto ao Tigres, do México. Ele tem contrato até junho de 2027.

Além disso, a diretoria do Atlético-MG fez contato com o zagueiro Yerry Mina, atualmente no Cagliari, da Itália. Aos 30 anos, o colombiano é titular absoluto da equipe italiana. Ex-Palmeiras e Barcelona, o defensor tem vínculo até junho de 2025. Ou seja, já pode assinar um pré-contrato com qualquer time.

O técnico Cuca pediu mais um zagueiro à diretoria para chegar e ser titular. Atualmente, o Galo tem cinco atletas para a posição: Lyanco, Junior Alonso, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo.

Por fim, o Atlético-MG volta a campo neste sábado (25), contra o Orlando City, em amistoso pela FC Series, nos Estados Unidos. O elenco principal disputa esse jogo amigável e depois retorna ao Brasil para atuar no Campeonato Mineiro.

