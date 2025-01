São Paulo bate o Corinthians e é campeão da Copinha pela quinta vez em sua história

Em um jogo intenso e disputado, o São Paulo bateu o arquirrival Corinthians, de virada, por 3 a 2, no Pacaembu, e conquistou o título da Copinha pela quinta vez em sua história. Assim, a equipe paulista ergueu a taça do torneio de base em 1993, 2000, 2010, 2019 e 2025. Denner e Gui Negão abriram o placar para o Timão, enquanto Paulinho (2) e Andrade viraram a partida e garantiram o troféu para o Tricolor

Vale destacar que a partida marcou a reabertura oficial do estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, tradicional palco esportivo da cidade de São Paulo. Depois de três anos consecutivos, o estádio voltou a ser palco de uma decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Clássico tira-teima

Os arquirrivais disputaram outras duas decisões de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 1993, o Tricolor levou a melhor, com um triunfo por 4 a 3, enquanto o Timão ficou com o troféu em 2004, depois de vencer por 2 a 0.

Chegada Tricolor

Em uma partida bastante disputada, a primeira boa oportunidade foi do São Paulo. No meio da área, a bola sobra para Negrucci, que finaliza da entrada da área e obriga Kauê a fazer boa defesa. No minuto seguinte, os Meninos de Cotia tiveram problemas. Afinal, Hugo sentiu uma lesão e deixou o campo para a entrada de Samuel.

Traves estremecem

O Timão assustou ainda no primeiro tempo, Nicollas tentou finalizar, mas parou na defesa são-paulina. Dessa forma, no rebote, Pellegrin bateu no cantinho e acertou a trave do goleiro João Pedro. Em seguida, Ferreira carregou no meio de campo, tirou a marcação e emendou um belo chute no travessão, como resposta do São Paulo.

Elemento surpresa

Com nome de craque, o lateral-esquerdo Denner aproveitou o lançamento de Garcez para invadir a área. Assim, o jogador driblou o marcador e bateu de primeira para colocar o Corinthians à frente no placar.

Com pinta de oportunista

Na reta final do primeiro tempo, Gui Negão aproveitou a bola espirrada em Nicollas, tocou por cima do goleiro do São Paulo e ampliou a vantagem do Timão na final da Copinha.

Tricolor desconta

Dois minutos depois, Ferreira cobrou o escanteio na primeira trave. Nesse sentido, Paulinho subiu mais alto e desviou para diminuir o placar para o Tricolor.

Paredão salva

Na volta do intervalo, os comandados do técnico Allan Barcellos foram com tudo na busca pelo empate, mas foi o Corinthians que quase aumentou a diferença.

Tudo igual no Pacaembu

Novamente pelo alto, o Tricolor alcançou a igualdade no placar. Alves cobrou o escanteio na segunda trave, e Andrade subiu livre de marcação, para testar firme para empatar o jogo para o São Paulo.

Vira, vira, virou

Os Meninos de Cotia esbanjaram personalidade e conseguiram a virada. Maik acertou o cruzamento na segunda trave para Paulinho, que subiu livre de marcação e virou o placar, mais uma vez na bola aérea.

Pressão ineficiente

No fim, o Alvinegro foi para o tudo ou nada, porém não conseguiu recuperar a igualdade no placar. O São Paulo, por sua vez, segurou o resultado para erguer a taça da Copinha pela quinta vez em sua história, algo que não acontecia desde 2019.

SÃO PAULO 3 x 2 CORINTHIANS

Final da Copinha 2025

Data e horário: 25/01/2025, às 10h (de Brasília)

Local: Estádio do Pacaembu, São Paulo (SP)

Gols: Denner 34’/1ºT (0-1); Gui Negão 43’/1ºT (0-2); Paulinho 45’/1ºT (1-2); Andrade 16’/2ºT (2-2); Paulinho 20’/2ºT (3-2)

São Paulo: João Pedro; Maik (Raphinha 29’/2ºT), Negrucci, Andrade e Guilherme Reis; Hugo (Samuel 10’/1ºT – Pedro Ferreira – intervalo), Lucca (Tetê 36’/2ºT), Matheus Alves; Lucas Losss (Osório – intervalo), Paulinho (Bezerra 36’/2ºT) e Lucas Ferreira; Paulinho. Técnico: Allan Barcellos

Corinthians: Kauê; Gabriel Caipira, Fernando, Garcez e Denner; Bahia (Araújo 34’/2ºT), Pellegrin (Vitinho 13’/2ºT – Luiz Eduardo 42’/2ºT), Thomas (Caraguá 34’/2ºT); Dieguinho (Richard 42’/2ºT); Nicollas (Lucas Corrêa 13’/2ºT) e Gui Negão. Técnico: Orlando Ribeiro

Árbitro: Marianna Nanni Batalha

Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões Amarelos: Alves e Maik (SPO); Gui Negão e Nicollas (COR)

Cartões Vermelhos: –

