Liverpool goleia o Ipswich e mantém liderança folgada no Inglês

O Liverpool goleou o Ipswich Town por 4 a 1, neste sábado (25), em Anfield, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, e segue liderando a competição com folga, somando 53 pontos. Os gols foram de Salah, Gapko, duas vezes, e Szoboszlai. Já o adversário, que sofrera goleada por 6 a 0 para o Manchester City há uma semana, segue na zona de rebaixamento, com 16 pontos.

O próximo desafio dos Reds será nesta quarta-feira (29), fora de casa, diante do PSV, pela Liga dos Campeões da Europa. Já o Ipswich recebe o Southampton, lanterna da Premier League, no próximo sábado (1).

Liverpool resolve na primeira etapa

Sem qualquer dificuldade, o Liverpool, em suma, precisou apenas de um tempo para liquidar a fatura. Logo aos 10 minutos, Szoboszlai recebeu de Konaté e fez o primeiro. O segundo até tardou, tamanho domínio. Com 34 minutos de jogo, afinal, o artilheiro Salah dobrou a vantagem. Já perto do fim, Gapko pegou rebote de Walton e fez o terceiro.

Pé no freio, mas nem tanto

Com a vantagem construída, os Reds inegavelmente diminuíram o ritmo na segunda parte. Ainda assim, trataram de aumentar a vantagem. Novamente Gapko, aos 20 minutos, dessa vez completando de cabeça belo cruzamento de Alexander-Arnold.

Após o gol, o próprio Alexander-Arnold carimbou o travessão. Contudo, os anfitriões não mexeram mais no placar. Já nos acréscimos, o Ipswich fe o de honra, com Greaves.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (25)

Bournemouth 5×0 Nottingham Forest

Brighton 0x1 Everton

Liverpool 4×1 Ipswich Town

Southampton 1×3 Newcastle

Wolverhampton 0x1 Arsenal

Manchester City x Chelsea – 14h30

Domingo (26)

Crystal Palace x Brentford – 11h

Tottenham x Leicester – 11h

Aston Villa x West Ham – 13h30

Fulham x Manchester United – 16h

