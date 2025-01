Madureira x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois de vencer a primeira na temporada, o Fluminense tenta manter uma sequência positiva para alcançar o G4 do Campeonato Carioca e garantir uma vaga nas semifinais. Assim, os comandados do técnico Mano Menezes medem forças com o Madureira, no Kléber Andrade, em Cariacica, às 16h (de Brasília), neste domingo (26), pela 5ª rodada.

Dessa forma, com o triunfo sobre a Portuguesa-RJ, o Tricolor de Laranjeiras agora soma 5 pontos, na 6ª colocação, enquanto o Tricolor Suburbano tem 4 pontos, na 10ª posição.

Onde assistir

O confronto deste domingo (26) terá a transmissão da TV aberta pela Rede Globo, assim como Bandsports e Premiere (canais fechados).

Como chega o Madureira

A tendência é que o Tricolor Suburbano mantenha seu onze sem alterações para esta partida. No entanto, Marquinho Carioca e Geovane Maranhão seguem lesionados e desfalcam a equipe. Por outro lado, Marcão e Evandro, que cumpriram suspensão diante do Vasco, voltam a ficar à disposição do treinador

Como chega o Fluminense

A partir da rodada anterior, o técnico Mano Menezes passou a colocar em campo a equipe principal para ganhar ritmo de jogo e recuperar o Tricolor na tabela. No entanto, o comandante ainda não poderá contar com Paulo Henrique Ganso, que ficará de fora por pelo menos um mês por causa de uma leve miocardite. Arias, por sua vez, ainda se recupera fisicamente para estrear na temporada 2025. Por fim, o treinador deve repetir a escalação que bateu a Portuguesa-RJ.

MADUREIRA x FLUMINENSE

Campeonato Carioca – 5ª Rodada

Data e horário: 26/01/2025, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Kléber Andrade, Cariacica, Espírito Santo

MADUREIRA: Mota; Celsinho, Marcão (Arthur), Jean Viana, Evandro (Matheus Lira); Caio Felipe, Coutinho, Wagninho; Marcelo, Wallace, Flávio. Técnico:

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Lima; Kevin Serna, Keno e Germán Cano. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: João Marcos Gonçalves Ferreira

Assistentes: Victor Augusto Camões de Abreu e Marcelo Araújo Ossimo

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

