Mesmo após Martínez, Palmeiras ainda sonha com Andreas

Mesmo com a contratação de Emiliano Martínez, o Palmeiras ainda tem o belga-brasileiro Andreas Pereira. Aliás, os dois jogadores, apesar de jogarem no meio-campo, têm características diferentes: o uruguaio têm mais apreço pela defesa, enquanto o ex-Flamengo se caracteriza pelo gosto ofensivo.

Dessa forma, eles não chegariam para disputar posição. Emiliano, aliás, não só está confirmado, como também já foi anunciado pelo Palmeiras. O Verdão comprou o atleta do Midtjylland, da Dinamarca, com contrato até dezembro de 2029, por R$ 44 milhões.

Quanto a Andreas Pereira, o Palmeiras ofereceu 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões na cotação atual) mais bônus pelo jogador do Fulham (ING). Inicialmente, o clube de Londres recusou os valores, mas a insistência do Verdão e do próprio jogador podem fazê-lo ceder.

O Palmeiras conta, no momento, com, além do próprio Martínez, Aníbal Moreno, Atuesta, Fabinho, Felipe Anderson, Maurício, Richard Rios, Raphael Veiga, Rômulo e Zé Rafael para o setor. Este último, porém, tem boas chances de se transferir para o Santos ainda nesta janela.

O Verdão, como faz há anos, busca um elenco robusto para sustentar a temporada. Vale lembrar que o Palmeiras disputará o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, o Brasileirão, a Libertadores e o Mundial. Aliás, o Alviverde disputará também o Intercontinental caso seja campeão continental.

