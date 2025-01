Barcelona x Valencia: onde assistir, escalações e arbitragem

No meio da semana, o Barcelona teve um confronto épico contra o Benfica pela Champions League, no Estádio da Luz. Assim, a equipe catalã volta suas atenções para o Campeonato Espanhol e terá pela frente um duelo com o Valencia, neste domingo (26). O confronto, nesse sentido, acontece pela 21ª rodada da La Liga, às 17h (de Brasília) no Olímpico Lluís Companys.

No momento, os comandados do técnico Hansi Flick têm 39 pontos, na 3ª colocação, seis atrás do líder Real Madrid. Do outro lado da classificação, os visitantes brigam contra o rebaixamento e ocupam a penúltima posição, com apenas 16 pontos.

Onde assistir

O duelo deste domingo (26) terá a transmissão do Disney+ (serviço de streaming)

Como chega o Barcelona

Para o duelo, o técnico Hansi Flick segue sem contar com os lesionados Iñigo Martínez, Ter Stegen e Bernal. Além disso, Dani Olmo, no departamento médico, ainda não deve retornar ao time. Além disso, o time culé confia no momento iluminado do brasileiro Raphinha, que tem sido decisivo ao longo da temporada

Como chega o Valencia

Diferentemente da equipe catalã, os visitantes não têm problemas sérios para montar a escalação. Dessa forma, a equipe necessita reagir na competição para deixar para trás o Z3. Assim, a diferença, no momento, para o Alavés, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de quatro pontos.

Barcelona x Valencia

21ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 26/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, na Catalunha.

Barcelona: Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Cubarsí e Balde; Casadó, Pedri e Gavi; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Betis: Mamardashvili; Foulquier, Tárrega, Mosquera e Gayá; Javi Guerra, Barrenechea e Almeida; Luis Rioja, Diego López e Hugo Duro. Técnico: Carlos Coberán

Árbitro: César Soto Grado (ESP)

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)

