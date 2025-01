Napoli quebra invencibilidade da Juventus e dispara na ponta

De virada, o Napoli venceu em casa a Juventus por 2 a 1, neste sábado (25), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante estreante Kolo Muani abriu o placar para a Velha Senhora no primeiro tempo. No entanto, os napolitanos voltaram mais fortes da etapa complementar e viraram com Anguissa e Lukaku, de pênalti.

Com a vitória, o Napoli chegou à sétima vitória seguida e agora abriu seis pontos de vantagem sobre a vice-líder Inter de Milão: 53 a 47. A Internazionale, porém, tem duas partidas a menos. A primeira será neste domingo, às 14h, visitando o Lecce. Vale lembrar ainda que os líderes se enfrentarão no dia 2/3, com mando napolitano.

Ou seja, a briga pelo título está bem acirrada. Aliás, o Napoli tem só o Italiano a disputar até o fim da temporada, enquanto a Inter de Milão ainda se divide com a Champions League e a Coppa Itália.

Juventus perde invencibilidade

De quebra, a vitória impôs a primeira derrota da Juventus na competição. Apesar de ter só um revés, a Velha Senhora está fora da briga pelo título por conta do alto número de empates: 13. Portanto, são apenas oito vitórias, totalizando 37 pontos, na quinta colocação. Atalanta, com 46 pontos em 22 jogos, e Lazio, com 39 em 21, também aparecem entre Napoli e Juve.

Brasileiros em campo

O lateral-direito Danilo, que está perto de acertar com o Flamengo, sequer foi relacionado. Aliás, ele não entra em campo desde dezembro, quando pediu para ser negociado, inicialmente com o próprio Napoli. A Juve também não pôde contar com o zagueiro Bremer, em recuperação de grave lesão desde o início da temporada.

Por outro lado, a Velha Senhora, comandada pelo técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta pôde acionar o volante Douglas Luiz no segundo tempo.

Já o Napoli contou com o atacante David Neres até os acréscimos do segundo tempo. Ele transformou-se em titular absoluto desde a transferência de Kvaratskhelia para o PSG, há dez dias. Enquanto isso, o zagueiro Juan Jesus atuou em toda a a partida.

Próximos compromissos

O Napoli entra em campo agora no próximo domingo (2), quando visita a Roma às 16h45. No mesmo dia, a Juventus recebe o Empoli, mas às 8h30. Antes, porém, recebe o Benfica na quarta-feira (29), pela Champions League.

