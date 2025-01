Lecce x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Vice-líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão visita o Lecce neste domingo (26), às 14h (horário de Brasília). A partida é válida pela 22ª rodada da competição.

A Inter de Milão tem 47 pontos, contra 53 do líder Napoli, que já jogou na rodada, venceu a Juventus e soma 22 partidas disputadas, contra apenas 20 da Internazionale. Aliás, os dois líderes se enfrentarão no dia 2/3, com mando napolitano.

A dupla é seguida de perto pela Atalanta, que venceu o Como por 2 a 1 e agora soma 46 pontos em 22 jogos. Depois, aparece a Lazio, com 39 em 21. Já o Lecce é o primeiro fora do Z3, com 20 pontos.

Onde assistir: ESPN e Disney +

Como chega o Lecce

O time da casa não poderá contar com o seu principal jogador, o atacante croata Ante Rebic, afinal, está suspenso. Além dele, o time do Sul da Itália não terá Hamza Rafia, Medon Berisha, Kialonda Gaspar e Lameck Banda, todos lesionados.

Como chega a Inter de Milão

A equipe comandada por Simone Inzaghi tem pelo menos três baixas confirmadas para o duelo, todas por lesão: o zagueiro Acerbi, o meia Calhanoglu e o goleiro reserva Di Gennaro. Já o zagueiro Bisseck e o atacante Joaquin Correa são dúvidas, em recuperação de lesão.

Lecce x Inter de Milão

22ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: domingo, 26/01/2025, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce (ITA)

Lecce: Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Helgason, Coulibaly, Pierret; Dorgu, Krstovic e Morente Técnico: Marco Giampolo

Inter de Milão: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez e Thuram Técnico: Simone Inzaghi

Árbitro: Livio Marinelli

