Técnico vencedor da Copinha exalta elenco do São Paulo: ‘Resiliência é palavra-chave’

O São Paulo voltou a conquistar a Copinha depois de cinco anos, da melhor forma possível, com direito a triunfo de virada sobre o rival Corinthians por 3 a 2, no Pacaembu. Assim, o técnico Allan Barcellos ganhou um banho de gelo, algo tradicional em títulos, e fez questão de destacar a resiliência dos meninos diante das dificuldades da partida.

“Resiliência é uma palavra-chave. Usamos muito isso e o conceito de unidade. É uma geração que sofreu muito no ano passado, chegamos nas finais, oscilou bastante, enfrentou dificuldades, mas teve resiliência para recuperar no Brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil e coroar com o título da Copinha”, disse.

“Tentamos fugir um pouco da mediocridade, trabalhamos em cima disso, confiança o tempo inteiro. É uma geração talentosa. Foi isso que a gente buscou priorizar e, para além disso, todo o suporte do clube na parte emocional e mental. É um somatório de departamentos que nos auxiliou e nos ajudou muito”, completou.

Dessa forma, o Corinthians abriu uma vantagem de dois gols no primeiro tempo, mas o Tricolor conseguiu correr atrás do prejuízo e virar a partida. Paulinho (2) e Andrade marcaram os gols do título, todos pelo alto, percebendo uma fragilidade de marcação do arquirrival.

“Vínhamos sofrendo nas transições, não estávamos conseguindo ser agressivos, e eles conseguiram aproveitar muito bem. O papo no vestiário foi de passar confiança aos atletas, retomar o equilíbrio e não tomar o terceiro gol, que iria nos dificultar demais. Identificamos os espaços, não estávamos conseguindo aproveitá-los da melhor maneira, e depois acertamos. A revolta no vestiário partiu dos atletas”, concluiu.

