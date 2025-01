City vira sobre o Chelsea com assistência de Ederson e golaço de Haaland

Com direito a assistência do goleiro brasileiro Ederson para um golaço de Erling Haaland, o Manchester City derrotou o Chelsea neste sábado (25), de virada, por 3 a 1, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Além do artilheiro norueguês, Gvardiol e Phil Foden marcaram para os anfitriões. Madueke, pelo Chelsea, fez o primeiro gol do jogo. Com o resultado, o City chegou à quarta posição na tabela, com 41 pontos. Os visitantes, com um a menos, estão em sexto.

O City volta a campo na próxima quarta (29), no jogo decisivo diante do Club Brugge (BEL), pela Liga dos Campeões da Europa. Os londrinos, todavia, recebem o West Ham no Stamford Bridge, segunda-feira (3), pela Premier League.

Estreante falha

O jogo praticamente começou 1 a 0 para o Chelsea. Isso porque, logo aos dois minutos, o zagueiro estreante Khusanov falhou e Madueke abriu o placar. Em desvantagem, o City, afinal, partiu para tentar o empate e aos nove minutos Phil Foden carimbou a trave.

Se um zagueiro falhou, o outro inegavelmente resolveu. Após diversas tentativas, os anfitriões já faziam por merecer o empate quando Gvardiol pegou rebote e, por fim, mandou para o fundo da rede.

Segundo Tempo

Mal começou o segundo tempo e o atacante Erling Haaland quase virou em arremate que o goleiro Sánchez salvou. A virada, entretanto, veio aos 22, Ederson lançou, Haaland dominou e encobriu Sánchez.

Com a vantagem no placar, o City administrou o resultado e, perto do fim, Phil Foden fez o terceiro e selou, afinal, a vitória dos Citizens.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (25)

Bournemouth 5×0 Nottingham Forest

Brighton 0x1 Everton

Liverpool 4×1 Ipswich Town

Southampton 1×3 Newcastle

Wolverhampton 0x1 Arsenal

Manchester City x Chelsea – 14h30

Domingo (26)

Crystal Palace x Brentford – 11h

Tottenham x Leicester – 11h

Aston Villa x West Ham – 13h30

Fulham x Manchester United – 16h

