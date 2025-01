Di María marca, mas Benfica perde no Português

O Benfica voltou a tropeçar no Campeonato Português. Afinal, neste sábado (25), perdeu de virada para o Casa Pia: 3 a 1. Fora de casa, a equipe de Lisboa abriu 1 a 0 com gol de Di María. No entanto, os mandantes viraram com o atacante brasileiro Cassiano, ex-Inter, e Nuno Moreira, um em cada tempo. Nos acréscimos, o francês Livolant deu números finais.

Com o resultado, o Benfica desperdiçou nova oportunidade de se aproximar ao líder Sporting. Os Leões, portanto, seguem na liderança, com 44 pontos, contra 41 das Águias. O Benfica, porém, já tem 19 partidas, uma a mais do que o arquirrival. O Porto vem na sequência, com 40 pontos em 18 confrontos até aqui.

O Sporting entra em campo ainda neste sábado, quando recebe o Nacional. Já o Porto, também em casa, encara o Santa Clara neste domingo (26). O G4 tem também o Braga, com 34 pontos, e ainda a jogar na rodada. A equipe visita o Boavista pelo domingo.

Brasileiros em campo

Além de Cassiano, o Casa Pia também usou o meia Pablo Roberto, ex-Bahia, Atlético-GO, entre outros. Ele entrou no final do segundo tempo. Cassiano, por sua vez, foi substituído no segundo tempo, assim como o atacante Arthur Cabral, ex-Palmeiras, Ceará e Fiorentina, mas que joga no Benfica.

