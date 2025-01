Vasco negocia empréstimo de Leandrinho ao Al-Shabab

Vasco e Al-Shabab, da Arábia Saudita, negociam o empréstimo do lateral-esquerdo Leandrinho. As conversas avançaram muito neste final de semana, mesmo com o jogador a serviço da Seleção Brasileira na disputa do Sul-Americano sub-20.

As informações foram publicadas inicialmente pelo site “GE”. A tendência, aliás, é que o negócio só seja concretizado se o contrato não falar em obrigação nem em opção de compra. Vale lembrar que o Vasco confia em uma valorização do atleta ao longo do ano. Assim, não quer definir valores por agora.

Fato é que o clube árabe deve pagar U$ 500 mil (cerca de R$ 3 milhões) para ter Leandrinho por um ano. Além disso, o Vasco quer incluir um perdão da dívida que tem o próprio Al-Shabab. Esta, porém, no valor de U$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões) referente à compra de Paulinho Paula em 2023.

Sem Leandrinho e talvez com Paulinho, o Vasco volta a campo recebendo a Portuguesa neste domingo (26), às 21h. O Cruz-Maltino precisa da vitória para não se complicar na briga por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Até aqui, vale lembrar, o time de Fábio Carille está em sexto, com seis pontos.

