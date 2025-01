Borré faz dois, Inter bate o Juventude e vence a primeira no Campeonato Gaúcho

O Inter conquistou sua primeira vitória no Campeonato Gaúcho. Em jogo válido pela segunda rodada do estadual, o Colorado venceu o Juventude por 2 a 0, no Beira-Rio, com show de Borré. O atacante colombiano foi o grande nome do triunfo ao anotar os dois gols do duelo.

O resultado coloca o Internacional na liderança do Grupo B, agora com quatro pontos. Já o Juventude cai para segundo no Grupo C, com três.

As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (28). Às 19h (de Brasília), o Juventude recebe, no Alfredo Jaconi, o Guarany de Bagé. Já o Colorado visita o São José às 21h30.

O Juventude começou o jogo mais perigoso. Em bons momentos, chegou com perigo à área colorada, obrigando os zagueiros a se desdobrarem para evitar o gol. Aos poucos, o Inter foi se acertando e frequentando mais o campo do Jaconero, tentando triangulações e escapadas pelos flancos.

No entanto, as equipes criavam pouco efetivamente e os goleiros pouco trabalhavam. Aos 46 minutos, Thiago Maia arriscou de fora da área e obrigou o goleiro Gustavo a fazer grande defesa. No último lance da etapa inicial, o Inter abriu o placar. O árbitro Rafael Klein foi chamado no VAR para um possível pênalti em Borré. Com a confirmação, o atacante colombiano foi para a cobrança e bateu bem, deslocando o arqueiro para fazer 1 a 0.

Borré faz mais um para o Inter e garante o triunfo

Atrás do marcador, o Juventude ameaçava uma pressão para tentar o empate no segundo tempo. O atacante Giovanny entrou bem e tentava as jogadas para furar a boa marcação colorada. Contudo, o Inter postou-se bem e passou a explorar os contragolpes. E, assim, chegou ao segundo gol aos 19 minutos. Alan Patrick achou bom passe para Borré em progressão. O atacante aproveitou saída ruim de Gustavo e ampliou o marcador.

O jogo ficou truncado e amarrado após o segundo gol colorado. Muitas disputas no meio de campo e pouca qualidade no ataque. Giovanny bem que tentou após boa jogada ofensiva, mas mandou no meio do gol, facilitando a vida de Anthoni. O Inter respondeu com Vitinho, que assustou o goleiro em chute de fora da área. No fim, o Jaconero tentou diminuir, mas a zaga colorada fez o seu papel e segurou o triunfo em casa.

INTERNACIONAL 2 X 0 JUVENTUDE

2ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 25/01/2025 (sábado), às 16h30(de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Anthoni; Braian Aguirre, Clayton, Victor Gabriel, Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo, 29’/2°T), Thiago Maia (Bruno Henrique, 12’/2ºT), Alan Patrick (Yago Noal, 38’/2°T); Wanderson (Vitinho, 12’/2°T), Wesley (Lucca, 29’/2°T) e Borré. Técnico: Roger Machado.

Juventude: Gustavo; Ewerthon, Abner, Cipriano, Felipinho; Kelvi Gomes (Nenê, 25’/2°T), Jadson, Jean Carlos (Giraldo – intervalo); Ênio (Batalla, 32’/2°T), Erick Farias (Giovanny – intervalo) e Gilberto (Gabriel Taliari – 42’/1°T). Técnico: Ricardo Mathias

Cartões amarelos: Wesley (INT); Ewerthon, Cipriano, Nenê (JUV)

Cartão vermelho: Não houve

GOLS: Borré, 53’/1ºT (1-0), Borré, 19,/2°T (2-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Cassio Pires Dornelles (RS)

VAR: Anderson da Silveira Farias (RS)

