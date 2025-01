Com cantos de ‘Adeus, Diniz’, Cruzeiro empata com Betim pelo Campeonato Mineiro

O Cruzeiro segue com dificuldades no Campeonato Mineiro. E a torcida não está satisfeita. Isso, inclusive, ficou claro no empate por 1 a 1 com o Betim, na tarde deste sábado (25), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

O resultado deixa Fernando Diniz bastante pressionado. Afinal, a Raposa perdeu na rodada anterior, no duelo contra o Athletic, e agora empata, em casa. Aliás, a crise não é apenas pelo resultado desta tarde, mas por todo histórico, desde o Campeonato Brasileiro de 2024.

A pressão, contudo, agora está mais forte. Afinal, o time de 2025 é melhor, tem mais peças e nomes de peso. Eles, todavia, não rendem e a situação não anda fácil para o treinador celeste. Por exemplo: os principais nomes, Fabrício Bruno, Dudu e Gabigol, simplesmente não rendem o mínimo esperado para um início de temporada.

Com o resultado desta tarde, o Cruzeiro ficou com quatro pontos, na liderança do Grupo C. Já o Betim é o líder do Grupo A, com sete somados.

Primeiro tempo

O jogo começou bastante truncado. O Betim se segurava na defesa, já o Cruzeiro tinha completo domínio da bola. Contudo, a Raposa não conseguiu fazer da possibilidade de ter a bola nos pés capacidade para balançar as redes.

Assim o primeiro tempo foi guiado. O Cruzeiro com a bola nos pés, trocando passes, mais na defesa do que no ataque, mas sem encontrar espaços. Matheus Pereira era o principal atleta a buscar oportunidades na transição, tentando levar a defesa para o ataque. Em algumas oportunidades, o atacante Gabigol saiu da área para buscar a bola e abrir espaços.

O Betim fazia o jogo que queria: fechado com saídas nos contra-ataques. Em um deles, quase chegou ao gol. Afinal, em bola rápida, o ataque do Betim chegou na cara do gol, tirou do goleiro Cássio e Fabrício Bruno salvou em cima da linha.

Aos 38, o Betim abriu o placar. Em cobrança de escanteio, Eurico subiu mais que todo mundo, deslocou o goleiro Cássio e marcou o gol. O detalhe é que a bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Segundo tempo

A etapa complementar foi um retrato perfeito ao que aconteceu no primeiro tempo. O Betim se segurava no campo defensivo, enquanto o Cruzeiro atacava.

Mas os homens de frente da Raposa não viviam um bom momento. O principal destaque ficou com Gabigol que rendeu pouco e não conseguia acertar a bola.

Após várias tentativas, o Cruzeiro conseguiu o empate. Aos 41, Lautaro Díaz recebeu o cruzamento na área e desviou de cabeça para conseguir o empate. A Raposa teve uma chance clara, no finalzinho do jogo, com Gabigol, mas o camisa 9 mandou na trave.

CRUZEIRO 1 X 1 BETIM

Campeonato Mineiro – 3ª rodada

Data e horário: 25/1/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Cássio; William (Marquinhos – intervalo), Jonathan Jesus, Fabricio Bruno e Marlon (Villalba – intervalo); Lucas Romero (Eduardo, 21’/2ºT), Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu (Bolasie, 21’/2ºT), Kaio Jorge (Lautaro Diaz, 33’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Fernando Diniz.

Betim: Michael; Diego Ferreira, Jhow, Eurico; Elievelton (Gabriel Santos, 11’/2ºT), Miticov, Filipe Soutto (Riquelmy, 24’/2ºT), Diego Jardel (Matheus Leal, 11’/2ºT), Erick Sales (Pablo, 25’/2ºT), Paulo Henrique (Vitinho, 33’/1°T), João Diogo. Técnico: Alex Nascif.

Gols: Eurico, 38’/1ºT (0-1); Lautaro Díaz, 41’/2ºT (1-1).

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes.

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

Cartões amarelos: Cássio (Cruzeiro); Foguinho (BET)

Cartão Vermelho: Não Houve

