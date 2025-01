PSG tropeça, mas segue confortável na liderança do Francês

O PSG ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Reims, neste sábado (25), em casa. Os dois gols foram marcados no início do segundo tempo: Dembélé abriu o placar para o time de Paris, enquanto Nakamura empatou nove minutos mais tarde.

Mesmo com o tropeço, o PSG segue confortável na liderança do Campeonato Francês. São 47 pontos, com 14 vitória e cinco empates. O time comandado por Luis Enrique é seguido pelo Olympique de Marselha (37), mas que ainda joga na rodada, visitando o Nice, quinto colocado com 30 pontos.

Inclusive, o grupo de cima tem ainda Monaco e Lille. Eles somam 34 e 32 pontos, respectivamente, e também já jogaram na rodada. Já o Reims é o 12º colocado. Vale lembrar que o Campeonato Francês é atualmente disputado por 18 times, totalizando 34 rodadas, e o PSG agora visitará o Brest na próxima rodada.

Com o empate, o PSG segue ainda como o único invicto entre as seis principais ligas da Europa (Alemão, Italiano, Francês, Holandês, Inglês e Português). O Paris Saint-Germain dividia o posto com a Juventus, mas a Velha Senhora perdeu mais cedo para o Napoli.

Com o gol marcado, Dembélé chegou aos 11 no Campeonato Francês e é o vice-artilheiro, ao lado de Barcola, também do PSG, e Jonathan David, do Lille. O goleador máximo ainda é Greenwood, do Olympique de Marselha, com 12 bolas na rede.

