Com clima quente e pancadaria, Coritiba e Athletico empatam no Couto Pereira

Chuva, tensão, expulsão e clima quente. Assim foi o clássico entre Coritiba e Athletico, pela quinta rodada do Campeonato Paranaense. O jogo, realizado na tarde deste sábado (25), no Couto Pereira, teve quase de tudo. Faltaram apenas gols.

Após o resultado, o Athletico permaneceu na terceira colocação, com oito pontos, enquanto o Cianorte assumiu a liderança, com nove. Já o Coritiba ocupa a sexta posição do estadual.

O jogo

Desde o primeiro minuto, a partida foi bastante pegada. Faltou futebol, mas sobrou hostilidade. Houve lances pesados e confusões entre os jogadores, com um clássico muito físico.

Logo aos cinco minutos, Filipe Machado precisou de atendimento médico no gramado após uma entrada dura. Minutos depois, Bruno Melo sofreu uma lesão no ombro e precisou sair.

O clima quente continuou em campo, com um início de confusão dentro da área, rapidamente contido. Aos 32 minutos, Léo Pelé foi expulso.

A reta final do primeiro tempo foi marcada pela intensidade física e se tornou ainda mais desafiadora devido à tempestade que caiu. O gramado do Couto Pereira não suportou, e a bola teve dificuldade para rolar.

Após o intervalo, o jogo continuou ruim. Tecnicamente, o duelo foi fraco e fisicamente disputado, principalmente devido às condições do campo.

Com poucas chances para ambos os lados, a partida terminou empatada em 0 a 0.

