Bolívia x Brasil, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Após sofrer goleada humilhante para a Argentina, o Brasil volta a campo pelo Sul-Americano Sub-20 neste domingo (26) e tenta reagir na competição. Assim, os comandados do técnico Ramon Menezes enfrentam a Bolívia às 18h (horário de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Carabobo, Venezuela.

Dessa forma, a seleção busca sua primeira vitória no torneio no Grupo B, que também é composto por Argentina, Colômbia e Equador. Os cafeteros, aliás, medem forças com os Hermanos também neste domingo, às 20h30 (de Brasília).

Onde assistir

O duelo terá a transmissão do SporTV (canal por assinatura)

Como chega a Bolívia

Depois da derrota na estreia para o Equador por 2 a 1, os bolivianos tentam se recuperar na tabela e surpreender a seleção brasileira, do técnico Ramon Menezes. Vale lembrar que o campeonato terá duas etapas: a de classificação e a final. As dez seleções participantes estão divididas em dois grupos de cinco.

Todos jogarão com os demais integrantes de seu grupo em turno único. Os três primeiros colocados de cada grupo se classificam para a próxima fase. Na segunda fase, os seis classificados ficam em um mesmo grupo, jogando todos contra todos, também em turno único. O vencedor deste momento será o campeão. Por fim os quatro primeiros colocados da competição estarão classificados para o Mundial Sub-20.

Como chega o Brasil

Atual campeão do Sul-Americano Sub-20, o Brasil tenta reagir. A tendência, nesse sentido, é que não tenha mudanças significativas para enfrentar os bolivianos. Por fim, o meio-campista Gabriel Moscardo destacou a necessidade da vitória neste jogo para a sequência do torneio.

“A gente promete que vai para a segunda partida, contra a Bolívia, sabendo que é uma final de campeonato. Precisamos dar uma resposta. A gente vai com tudo, não tem nada acabado, é a primeira partida ainda. Assim, não vamos abaixar a cabeça e vamos para cima da Bolívia no próximo jogo.”, disse.

BOLÍVIA x BRASIL

2ª rodada do Sul-Americano Sub-20 (Grupo A)

Data-Hora: 26/1/2025 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo Misael Delgado, na Venezuela

BRASIL: Robert; Igor Serrote, Jair, Iago, Leandrinho; Moscardo, Kauan, Breno Bidon; Rayan, David Washington e Wesley. Técnico: Ramon Menezes.

BOLÍVIA: Fabián Pereira; Lucas Macazaga, Marcelo Torrez, Diego Arroyo e Damian Medina; Óscar López, Santiago Cuiza, Santiago Melgar, Mark Rodriguez e Moises Paniagua; Jairo Rojas. Técnico: Diego Placente

