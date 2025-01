John Kennedy marca primeiro gol pelo Pachuca, do México

O atacante John Kennedy brilhou na vitória do Pachuca sobre o Monterrey por 3 a 2, neste sábado (25), pela 3ª rodada do Campeonato Mexicano. O ex-jogador do Fluminense fez o terceiro gol dos Tuzos na partida, aos 23 minutos do segundo tempo, que assegurou o triunfo sobre o rival.

Foi o primeiro gol de John Kennedy pelo Pachuca. O atacante estreou com assistência para Emilio Rodríguez na vitória por 2 a 1 sobre o Santos Laguna. Dessa forma, o camisa 10 do time mexicano soma um gol e uma assistência em duas partidas, com média de uma participação em gol por jogo.

O Pachuca saiu atrás no placar com gol de Sergio Canales, de pênalti, aos 28 minutos do primeiro tempo, mas buscou o empate ainda na primeira etapa com gol de Idrissi, algoz do Botafogo no Intercontinental, aos 41. Assim, o jogo ficou aberto. Na etapa final, Rondon, de pênalti, virou o resultado, aos 17, enquanto John Kennedy fez terceiro, aos 23. Berterame, aos 28, descontou e deu números finais.

John Kennedy foi emprestado pelo Fluminense por uma temporada, com opção de compra de US$ 6 milhões de dólares (cerca de R$ 38 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O Tricolor das Laranjeiras recebeu cerca de R$ 3 milhões pelo empréstimo do herói do título da Libertadores de 2023.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.