Richarlison marca, mas Tottenham perde mais uma no Inglês

O Tottenham, um dos gigantes da Inglaterra e integrante da lista dos clubes mais ricos do mundo, com Richarlison e Son no elenco, vai de mal a pior. Neste domingo, 26/1, em casa, diante de um rival da zona de rebaixamento, o Leicester, perdeu por 2 a 1. Foi a sua quarta derrota seguida na Premier League inglesa e seis derrotas e um empate nos últimos sete jogos. Assim, aumenta ainda mais a sua crise e a pressão pela saída do técnico Ange Postecoglou, no cargo desde 2023. Richarlison fez o gol dos Spurs, abrindo o placar na Tottenham Arena. Contudo, o veterano Vardy e El Khannous fizeram os gols da virada.

O Tottenham, com 24 pontos, ocupa uma modestíssima 15ª posição na tabela. Além de ficar mais um ano sem conquistar o título inglês (não vence desde 1960/61), corre o risco de sofrer rebaixamento. Afinal, está a apenas oito pontos do primeiro time da zona de degola, o Wolverhampton, com 16 pontos. Já o Leicester, treinado pelo ex-atacante Van Nilstelrooy, com a vitória fechou uam série de seis derotas seguidas, saiu da zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição, primeira fora da zona da degola, com 17 pontos.

Richarlison abre o placar

No primeiro tempo, o Tottenham impôs seu jogo. Chegou a dar a impressão de que golearia, já que teve chances claras com Son e Pedro Porro, e ainda mandou uma na trave, com Son. O gol saiu aos 33 minutos. Pedro Porro recebeu pela direita e cruzou para o voo de pombo de Richarlison, que se contorceu para meter a cabeça na bola e mandar para a rede. Na queda, ele ainda bateu com as costas na trave, mas nem sentiu. Correu para celebrar e colocou a bola dentro da camisa (seria pai). Mas, depois disso, o Tottenham passou a dar espaços para o Leicester, que teve as primeiras oportunidades na etapa final, mas sem sucesso.

Vardy comandou a virada do Leicester

Veio o segundo tempo e a coisa mudou. Antes dos cinco minutos, o Leicester já virava para 2 a 1. No primeiro minuto, o veterano Vardy empatou o jogo ao aproveitar um erro de marcação em que Decordova-Reid avançou pela esquerda e cruzou para o meio, onde estava o maior jogador da história do Leicester, que colocou na rede. Aos 4 minutos, El Khannous recebeu na intermediária de Decordova-Reid e, desmarcado, arriscou de longe. Belo gol, virando para o Leicester.

Richarlison saiu aos 10 minutos para a entrada de Moore. Mas o que se viu foi uma queda de rendimento no ataque, com Son tentando se virar para distribuir o jogo. Contudo, sem sucesso. Assim torcida do Tottenham, atônita, viu o seu time perder mais uma em casa. E toime vaia. Afinal, nos últimos sete jogos pelo Inglês foi isso o que ocorreu: derrotas para Liverpool e Nottingham; empate com Wolverhampton; derrotas para Newcastle Arsenal, Everton e Leicester.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (25/1)

Bournemouth 5×0 Nottingham Forest

Brighton 0x1 Everton

Liverpool 4×1 Ipswich Town

Southampton 1×3 Newcastle

Wolverhampton 0x1 Arsenal

Manchester City 2×1 Chelsea

Domingo (26/1)

Crystal Palace 1×2 Brentford

Tottenham 1×2 Leicester

Aston Villa x West Ham – 13h30

Fulham x Manchester United – 16h