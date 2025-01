Emiliano Martínez treina no Palmeiras para jogo contra Bragantino

O volante Emiliano Martínez participou do treino deste domingo (26/1) com os colegas do Palmeiras. O uruguaio chegou para reforçar o Verdão no meio de campo, suprindo a saída de Gabriel Menino.

O Palmeiras se reapresentou após a derrota por 2 a 1 para o Novorizontino no sábado (25), que, apesar da derrota que lhe custou a perda da invencibilidade no Estadual, teve o primeiro gol de Facundo Torres pelo Verdão. Facundo é conterrâneo de Martínez, também uruguaio, e da mesma forma chegou para compor a equipe paulista na temporada de 2025.

Emiliano Martínez, de 25 anos, estava no Midtjylland, da Dinamarca, e assinou contrato com o Palmeiras por quatro temporadas, até dezembro de 2029. Assim, neste domingo, ele fez atividades táticas – com treinamento de passes e construções de jogadas. Depois, os atletas jogaram em campo reduzido.

Emiliano Martínez vai enfrentar seu ex-time no Brasil

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino na terça-feira (28/1), no Allianz Parque. Justamente o único time que Martínez já defendeu no Brasil. Cria do Nacional-URU, ele foi para o Bragantino em agosto de 2021. Um ano depois seguiu por empréstimo para o Midtjylland, da Dinamarca. Voltou ao Red Bull em dezembro de 2022, mas logo no mês seguinte retornou ao clube dinamarquês, desta vez por compra definitiva. No Midtjylland ele atuou em 82 partidas, fez um gol e três assistências. Além disso, foi convocado por Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.