Italiano: Inter vence mais uma e põe pressão no líder Napoli

Atual campeã italiana, a Inter de Milão foi até Lecce enfrentar o time da casa no estádio Via del Mare, neste domingo (26/1). Neste jogo pela 22ª rodada italiana, detonou: 4 a 0. Frattesi e Lautaro Martínez marcaram no primeiro tempo. Na etapa final, Dumfries e Taremi ampliaram na etapa final.

Com esta que foi a oitava vitória seguida fora de casa, a Inter chega aos 50 pontos, na vice-liderança e tr~es atrás do Napoli. Mas os interistas têm um joggo a menos que os napolitanos. O lecce é o 17ºcolocado, com 20 pontos. Um a mais do que o Verona, oprimeiro dentro da zona de rebaixamento.Mas o Verona ainda joga na rodada e pode ultrapassá-lo.

Inter de Milão deita e rola fora de casa

O gol veio logo aos seis minutos, quando Marcus Thuram fez uma excelente jogada pela esquerda e cruzou para a conclusão de Frattesi.

A Inter seguiu dominante, chegando bem à área do Lecce. Aos 20, Thuram perdeu um gol na pequena área, com o goleiro fora da jogada após uma bola espirrada. Aos 23, o brasileiro Carlos Augusto recebeu passe na área e chutou para marcar, mas estava em posição de impedimento. No minuto seguinte, Frattesi chegou a fazer mais um gol para a Inter, após passe de Thuram, mas o VAR confirmou impedimento no início da jogada e anulou o tento. Dois gols anulados em um minuto.

A Inter seguia superior e, aos 38, Lautaro Martínez deixou o dele. Zielinski roubou a bola para a Inter e tocou para o argentino, que entrou na área, tirou dois marcadores e fuzilou o goleiro Falcone: 2 a 0.

No segundo tempo, Kostić quase marcou com um chute de fora da área, mas o goleiro Sommer fez uma bela defesa. Porém, quem marcou foi a Inter, com seu lateral-artilheiro Dumfries, aos 11. O holandês recebeu passe de calcanhar de Lautaro Martínez e chutou para fazer seu terceiro gol em três jogos consecutivos.

Jogos da 22ª rodada do Italiano

Sexta-feira (24/1)

Torino 2×0 Cagliari

Sábado (25/1)

Como 1×2 Atalanta

Napoli 2×1 Juventus

Empoli 1×1 Bologna

Domingo (26/1)

Milan 3×2 Parma

Udinese 1×2 Roma

Lecce 0x4 Inter de Milão

Lazio x Fiorentina – 16h45

Segunda-feira (27/1)

Venzia x Verona – 14h30

Genoa x Monza – 16h45

