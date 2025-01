Goleiro ex-Fla pega pênalti e Santa Clara empata com o Porto

O Porto entrou em campo neste domingo diante do Santa Clara, pelo Português, sob pressão. Em casa, vinha de quatro derrotas seguidas. E ainda com o treinador interino José Tavares. Afinal, o recém-contratado Marin Anselmi (argentino ex-Cruz Azul-MEX) estava nas tribunas, conhecendo o time antes de assumir oficialmente na segunda-feira. E o que ele viu foi um time desorganizado. Inseguro e pressionado pela torcida (que mal encheu a metade do estádio, algo raro em seus jogos), o Porto foi para o intervalo perdendo por 1 a 0, gol de Gabriel Silva. Na etapa final, conseguiu o emoate zagueiro Otávio. Mas viu Galeno perder p~enaltis aos 33 e 50 minutos, no último lance do jogo. Placar final, 1 a 1.

O empate leva o Porto aos 41 pontos, em terceiro lugar, oito atrás do líder Sporting. Tem a mesma portuação do Benfica, mas atrás das Águias nos critérios de desempate. O Santa Clara chega aos 32 pontos, em honroso quinto lugar.

Santa Clara na frente

O Porto não começou bem a partida. Teve a bola, mas estava mal no ataque, não criando lances de real perigo ao gol do Santa Clara e ainda perdendo Martín aos 15 minutos do primeiro tempo (entrou João Mário). A situação se complicou ainda mais quando, aos 31 minutos, Gabriel Silva completou de direita um escanteio cobrado da direita por Klismahn, na altura da marca do pênalti, e chutou sem chances para o goleiro Diogo Costa. Uma falha impressionante da defesa. O Porto lutou pelo empate: Denis Gomes fez um gol anulado por impedimento e depois acertou a trave dos visitantes. Mas o placar seguiu 1 a 0 ao fim do primeiro tempo.

Porto arranca empate

O Porto seguiu sem encaixar no ataque. Mas, aos 30, teve sua grande chance de empate. Galeno recebeu na área e foi derrubado pelo goleiro Gabriel. Galeno cobrou deslocando o goleiro, mas a bola foi na trave. Nada dava certo. Porém, aos 31, a bola entrou. Após uma falta pela direita cobrada por Otávio, na segunda trave, ele apareceu para completar e encobrir o goleiro Gabriel, empatando o jogo e marcando seu primeiro gol com a camisa do Porto. Foi a primeira vez que a torcida do Porto se animou.

Galeno perde 2º pênalti

Nos acréscimos, Pepê, que entrou na reta final, cavou um pênalti. O árbitro marcou, o VAR considerou falta no lance, apesar de toda polêmica. Galeno cobrou e Gabriel defendeu. Na sobra, chutou fora. Saiu aos pratos como vilão. E Gabriel, ex-Flamengo, foi muito celebrado.

Jogos da 19ª rodada do Português

Sexta-feira (24/1)

Arouca 1×0 Moreirense

Sábado (25/1)

Famalicão 0x0 estrela da Amadora

Farense 1×2 Rio Ave

Casa Pia 3×1 Benfica

Sporting 2×0 Nacional

Domingo (26/1)

Estoril 1×0 Vitória de Guimarães

Porto 1×1 Santa Clara

Braga x Boavista – 17h30

Segunda-feira (27/1)

Aves SAD x Gil Vicente – 17h15

