Lisandro Martínez marca e alivia pressão no United com vitória sobre Fulham, em Londres

Sob olhares do presidente da Fifa, Gianni Infantino, o Manchester United derrotou por 1 a 0 o Fulham neste domingo (26), em Londres, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. No Estádio Craven Cottage, Lisandro Martínez anotou, no segundo tempo, o gol solitário da partida.

O time do norte inglês, dirigido por Ruben Amorim, ainda apresenta oscilação na Premier League. Mesmo assim, conseguiu somar três pontos importantes para amenizar a pressão. Agora com 29 pontos, subiu uma posição: da 13ª para a 12ª colocação. Já os londrinos, que vinham de vitória na rodada anterior, ocupam o décimo lugar, estacionado com 33.

Fulham domina ações, mas não marca

O Fulham teve a iniciativa das ações e, assim, ocupou o campo de ataque diante de um United que adotou postura mais defensiva e praticamente só começou a jogar a partir dos 30 minutos. Até então, o time do Norte da Inglaterra deixava o rival londrino chegar com intensidade à sua área. Mas, embora o setor defensivo tenha sofrido, conseguiu resistir à pressão muito mais pela falta de encaixe ofensivo dos donos da casa, que desperdiçaram duas chances com Raúl Jiménez, do que propriamente pela intensidade na marcação.

Martínez dá vitória ao United

O United buscou imprimir mais intensidade na marcação na volta do intervalo para suportar o ímpeto dos anfitriões. Mas quem balançou a rede foi o United aos 32 minutos, quando Lisandro Martinez pegou sobra na entrada da área e soltou uma bomba que desviou no meio do caminho e encobriu o goleiro Leno. Com a necessidade de reagiur em seus domínios, o técnico Marco Silva apostou na entrada de Andreas Pereira. E foi justamente em um escanteio cobrado pelo brasileiro que os donos da casa quase deixaram tudo igual. Andersen desviou de cabeça na primeira trave, mas Collyer salvou em cima da linha. Nos acréscimos, o United voltou a marcar, mas Dalot teve o gol corretamente anulado por impedimento. Nada, porém, que pudesse estragar a festa dos visitantes.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (25/1)

Bournemouth 5×0 Nottingham Forest

Brighton 0x1 Everton

Liverpool 4×1 Ipswich Town

Southampton 1×3 Newcastle

Wolverhampton 0x1 Arsenal

Manchester City 2×1 Chelsea

Domingo (26/1)

Crystal Palace 1×2 Brentford

Tottenham 1×2 Leicester

Aston Villa 1×1 West Ham

Fulham 0x1 Manchester United

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.