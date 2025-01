Thiago Silva desabafa após tropeço do Fluminense: ‘Será que vale a pena?’

O zagueiro Thiago Silva desabafou após o empate do Fluminense por 0 a 0 contra o Madureira, neste domingo (26), no Kléber Andrade, em Cariacica (ES), pela quinta rodada do Carioca. Para ele, o pouco tempo de preparação e o calor de uma partida às 16h (de Brasília) contribuíram para o resultado negativo. Em tom de reclamação, o jogador admitiu que o jogo foi “feio”, colocando em xeque, inclusive, sua permanência no Brasil.

“Primeiramente, eu acho que está tudo errado. A gente não pode ter duas semanas de preparação. Jogar quatro da tarde num sol desse. Os caras (Madureira) estão treinando há três meses. Acho que as pessoas estão pensando muito em outras coisas e estão deixando o espetáculo ser isso aí. Não é desculpa. Mas eu fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo, gente. Claro que eles têm (torcedores) razão (em vaiar), pagaram ingresso. Isso deixa a gente chateado porque a gente quer fazer melhor. Só que se a gente não tem condição física, é impossível de fazer. Impossível “, desabafou.

Fluminense vê Carioca como pré-temporada

Posteriormente, o zagueiro ex-Seleção Brasileira explicou que o clube enxerga o Campeonato Carioca como uma pré-temporada, mas que a exigência da torcida é por vitórias. O jogador seguiu batendo na tecla da falta de condição física.

“Não adianta fazer o que quiser fazer, dez dias. Cada jogo a gente estreia três, quatro, cinco (jogadores), então a gente já começa abaixo dos caras. Mas enfim. Campeonato Carioca é esse. A gente tenta encarar como uma pré-temporada, mas a torcida, não. Eles encaram como se fosse o último jogo. “Tem que ganhar, tem que ganhar”. A gente sabe que tem que ganhar. Não fizemos por merecer hoje e por isso essa cobrança. E a gente sabe que não fizemos um bom jogo. Mas, sem condição física, fica quase impossível a gente fazer uma coisa boa num jogo às quatro da tarde”, prosseguiu.

“Minha família em Londres”

Por fim, projetando o clássico com o Flamengo, voltou a reclamar do calendário. Thiago Silva, aliás, colocou em xeque sua permanência no futebol brasileiro, citando sua família, que mora em Londres, capital da Inglaterra.

“Acho que esse jogo é o jogo que vai ficar mais igual. Apesar de ser clássico e tudo. Praticamente se apresentaram no mesmo dia, se não me engano vão estrear os considerados titulares (NR: Flamengo estreou os titulares no último sábado (25), contra o Volta Redonda), aí vai ficar um jogo mais igual. Aí as pessoas vão falar: “O investimento do Fluminense é três, quatro vezes maior que o do Madureira”. E com razão. Mas eu volto a bater na tecla: sem condição física, não tem como a gente entregar muita coisa. Impossível. Se as pessoas não pensarem um pouco no produto, até para vocês da televisão, fica um jogo feio. Muitos que viram o jogo pensaram: “Caraca, esse não é o Fluminense” porque fica um jogo feio. Campo seco, a bola, enfim. Então tudo isso te faz cometer erros que você normalmente não comete. Aí a gente é obrigado a escutar: “Vai para aquele lugar”, e eu com a minha família em Londres. Será que vale a pena tudo isso para mim? Não sei, mas vou continuar tentando porque vim para cá com um propósito e vou procurar cumprir até o final”, encerrou.

