Barcelona massacra Valencia no Espanhol: 7 a 1

O Barcelona, em sua casa provisória, no Olímpico, aproveitou a fraqueza do Valencia, para liquidar o jogo logo no primeiro tempo neste duelo pela rodada 22 do Espanhol . Para se ter ideia, no duelo deste domingo, 26/1, aos 25 minutos, já vencia por 4 a 0. No fim, um impiedoso 7 a 1 que ficou bem barato. Os gols foram de Fermin Lopez (dois), De Jong, Ferrán Torres, Raphinha, Lewandowski e Tárrega (contra). Hugo Duro descontou para os visitantes, que é considerado um dos seis grandes do país, mas que vive grave crise.

Enquanto o Barcelona luta pelo título, está em terceiro com 42 pontos, sete atrás do líder Real Madrid, o o Valencia está em penúltimo lugar, com 16 pontos. Assim, corre seríssimo risco de rebaixamento.

Baile do Barcelona no 1º tempo

Foi um massacre no primeiro tempo. Aos dois minutos, Lamine Yamal fez boa jogada pela esquerda e cruzou para o gol de De Jong. Aos sete, Balde cruzou e Fermin tocou de primeira para ampliar. Pouco depois, Raphinha recebeu um lançamento, invadiu a área, driblou o goleiro Mamardashvili e ampliou. Mais um lançamento de Fermin, cara a cara com Mamardashvili, e o Barcelona fez mais um gol: 4 a 0.

Ferran, aos 26, perdeu um gol feito. Aos 31, Balde obrigou o goleiro a fazer um milagre. Mas, aos 33, Szczesny cometeu pênalti em Hugo Duro. Seria gol do Valencia? Bem, uma falta aconteceu em uma jogada do Barcelona no início da jogada, na intermediária de defesa. Assim, nada de penalidade. Para completar, nos acréscimos, Raphinha recebeu de Lamine Yamal e chutou na trave. Na sobra, Fermin fez 5 a 0, o placar do primeiro tempo.

Administração de resultado

No segundo tempo, o baile seguiu. Aos nove, Raphinha viu Ferran Torres livre. O passe foi ótimo, mas ele pegou mal: chutou por cima. Já o Valencia descontou com com Perales concluindo jogada da esquerda. Mas a verdade é que o Barcelona não saia da área do rival. Assim, Lewandowski , que entrara na etapa final, deixou o dele. Mais tarde, após Ferrán Torres cruzar, Tárrega marcou contra.

Com 7 a 1 no placar, o Barcelona passou a fazer do jogo um treino, ocorreram várias mudanças e o Valencia (que teve um gol anulado por impedimento) até criou chance de diminuir o desastre do time treinador por Carlos Corberán, que assumiu em dezembro para evitar a degola. Mas sem sucesso. Foi um dia trágico.

Jogos da 21ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (24/1)

Las Palmas 1×1 Osasuna

Sábado (25/1)

Mallorca 0x1 Betis

Atletico de Madrid 1×1 Villarreal

Sevilla 1×1 Espanyol

Valladolid 0x3 Real Madrid

Domingo (26/1)

Rayo Vallecano 2×1 Girona

Real Sociedad 0x3 Getafe

Bilbao 0x0 Leganés

Barcelona 7×1 Valencia

Segunda-feira (27/1)

Alavés x Celta – 17h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.