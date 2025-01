Kauê exalta coletivo do Botafogo após gol e vitória

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, neste domingo (26), no Nilton Santos, pela quinta rodada do Carioca, o atacante Kauê falou sobre o triunfo do Botafogo. Segundo ele, não dá para se dizer satisfeito por conta da campanha realizada até o momento. Com a vitória, o Glorioso chegou apenas a seis pontos em cinco partidas. Mas, segundo o jogador de 20 anos, autor do segundo gol da partida, exaltar o grupo é necessário.

“Satisfeitos, não, pois a gente sabe que poderia ter feito uma campanha melhor até aqui. Mas é exaltar a competitividade do grupo, a dedicação. E feliz pela vitória de hoje e por estar ajudando o Botafogo mais uma vez”, analisou o jogador na saída do campo.

Kauê respondeu também sobre seu gol. Foi o segundo dele no Campeonato Carioca, já que também marcara no triunfo por 2 a 0 sobre a Portuguesa, pela segunda rodada da competição.

“Muito importante. Marcar é sempre bom. É muito importante estar ajudando o clube. E todo mundo sabia da importância, mas o mais importante é ajudar o Botafogo. É ganhar, não importa quem está jogando. Fico muito feliz de entrar e ajudar meus companheiros com gols”, finalizou.

O Botafogo volta a campo para dois clássicos consecutivos. Primeiro, já nesta quarta-feira (29), contra o Fluminense, pela sexta rodada da Taça Guanabara. Depois, no domingo (2 de fevereiro), o Glorioso lutará pelo título da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, em Belém (PA). Serão os primeiros jogos da equipe principal após cinco partidas com time alternativo. O novo técnico, porém, segue como mistério em General Severiano.

