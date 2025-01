Clubes e jogadores se manifestam sobre caso de racismo contra Léo, do Athletico

O Athletico e o Vasco da Gama emitiram notas de repúdio ao racismo sofrido pelo zagueiro Léo Pelé durante o Athletiba, no sábado (25). Os clubes prestaram apoio ao zagueiro e paralelamente exigiram punição severa ao agressor, identificado como torcedor do Coxa. Jogadores também se manifestaram sobre o caso.

As equipes se posicionaram após a repercussão de um vídeo publicado nas redes sociais. No registro, um homem, localizado na torcida do Coxa, grita insultos racistas em direção ao zagueiro – que deixava o campo após expulsão no primeiro tempo.

“Macaco não se cria no Couto Pereira. Vai embora, Léo Pelé, seu preto. Macaco do cara***. Olha para cá, seu macaco”, proferiu o homem por trás do vídeo.

Léo se dirigiu à Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe) acompanhado de um segurança do Athletico, ainda no Couto Pereira. Contudo, o zagueiro não encontrou ninguém no local para registrar o boletim de ocorrência, que deverá ser aberto nesta segunda-feira (27).

Nota do Athletico

“O Athletico tomou conhecimento do vídeo que circula na internet, no qual torcedores proferem injúrias raciais contra nosso atleta Léo durante o Athletiba deste sábado (25). O Athletico repudia veementemente qualquer ato de racismo, reafirmando que condutas dessa natureza são inaceitáveis e jamais serão toleradas.

O clube informa que está adotando todas as providências cabíveis para identificar e punir os responsáveis na forma da lei. A prática de injúria racial é crime, equiparada ao racismo. A Lei Geral do Esporte também prevê punições severas para atos discriminatórios no ambiente esportivo, podendo resultar em sanções administrativas e até no banimento dos envolvidos.

Coritiba "O racismo jamais deve fazer parte do futebol. O que aconteceu com o atleta Léo é e sempre será inaceitável. Lamentável que tenha ocorrido em nosso estádio. Tomaremos todas as medidas que estiverem ao nosso alcance para identificar o agressor e continuaremos trabalhando para que isso jamais se repita."

Vasco da Gama

NOTA DE REPÚDIO O Vasco da Gama manifesta seu total repúdio aos atos de racismo dirigidos ao atleta Léo durante a partida entre Coritiba e Athletico Paranaense na tarde de hoje (25/01). Em 126 anos de história, lutamos contra o racismo e elitismo. Reafirmamos, portanto, que… — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 26, 2025

No embalo do clube, o ex-companheiro do zagueiro nos tempos de Vasco, Dimitri Payet, também se solidarizou com o ocorrido. O francês usou seu perfil nas redes sociais para prestar apoio ao defensor do Athletico. “Eu quero expressar todo o meu apoio ao meu irmão Léo Pelé neste momento difícil. Dizer não ao racismo é dizer sim à humanidade. A ignorância e o medo alimentam o racismo. Vamos combatê-los com educação e amor”, escreveu.

Ídolo athleticano, Renan Lodi, atualmente no Al-Hilal, também comentou sobre o caso. O atleta fez um comentário no Instagram tecendo críticas ao arquirrival do Rubro-Negro: Inacreditável! Coxa de mer**”.

